He trabajado menos de un año, ¿tengo derecho a paro? La respuesta parece sencila: No. Sin embargo, sí existen ayudas para ti. El SEPE ofrece un «subsidio por cotización insuficiente», es decir, una ayuda para aquellas personas que no cumplen los requisitos de cotización que exige el paro (360 días). Eso sí, exige haber cumplido un mínimo de tres meses de trabajo, cuando se tienen cargas familiares, y 6 cuando no se tienen. Veamos los requisitos que se necesitan para pedir la ayuda sin haber cotizado lo suficiente para pedir el paro.

- Estar desempleado y en situación legal de desempleo.

- Estar inscrito como demandante de empleo y mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción y suscribir el compromiso de actividad.

- Haber cotizado por desempleo al menos tres meses, si tienes responsabilidades familiares, o al menos 6 meses si no las tienes, y no llegar a 360 días. En el caso de tener los 360 días cotizados, tendrías derecho a la prestación contributiva.

- No percibir rentas de cualquier tipo superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias (Cuantías para este año). Se tendrán en cuenta las rentas íntegras o brutas. El rendimiento que proceda de actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, es el resultado de la diferencia entre los ingresos y gastos que hayan sido necesarios para conseguir estos ingresos. Las ganancias patrimoniales son el resultado de la diferencia entre las ganancias y las pérdidas patrimoniales.

Tal y como explican desde el SEPE, se han de tener en cuenta ciertas cuestiones:

- Se deberán reunir los requisitos en el momento del hecho causante y, además, en el momento en que se presente la solicitud del subsidio, de sus prórrogas o reanudaciones y mientras perciba el subsidio. Se considera fecha del hecho causante aquella en la que se produzca la situación legal de desempleo, o en la que se agote el derecho semestral o en la que termine la causa de suspensión.

- Si no reúnes los requisitos de carencia de rentas o, en su caso, de responsabilidades familiares, podrás obtener el subsidio si justificas que cumples estos requisitos dentro del plazo de un año desde la fecha del hecho causante. En tal caso, podrás obtener el subsidio a partir del día siguiente a su solicitud, sin que su duración disminuya.

- Si se trata de una persona mayor de 52 años, tiene derecho a percibir el subsidio por desempleo para personas trabajadoras mayores de 52 años.

Además;

Si se interrumpió el cobro de una prestación contributiva para trabajar este último período de menos de 360 días, debe solicitarse la reanudación de dicha prestación.

Si se interrumpió un subsidio por desempleo para trabajar menos de 12 meses, tendrás que reanudarlo. No obstante, si no es la primera vez que lo suspende, tiene varios periodos trabajados y entre todos suman 360 días o más, debes solicitar una nueva prestación contributiva por desempleo.