¿Qué son las parejas LAT? La tendencia de vivir separados pero enamorados

Cada familia es un mundo, casi literalmente. A día de hoy cada pareja elige el modelo familiar que desea llevar a cabo y cada vez es más frecuente encontrar todo tipo de relaciones: abiertas, híbridas, 'swinging', monógamas, poliamor... y en otro sentido pero convirtiéndose en un tipo de pareja que ha ido ganando popularidad en diversas partes del mundo: las parejas LAT. Denominadas así por sus siglas en inglés 'Living Apart Together', representan un modelo familiar en el que los miembros mantienen una relación pero no conviven juntos.

Las parejas LAT, o 'vivir juntos, pero separados', como se traduce al español, son aquellas personas que mantienen una relación íntima, pero optan por vivir en residencias distintas. En este tipo de relaciones, las parejas pueden incluso estar casadas, pero siguen sin compartir vivienda. En algunos casos optan por vivir en el mismo edificio, misma calle... y en otros casos hasta en otras partes de la ciudad.

En España se estima que aproximadamente el 8% de las parejas mantienen una relación LAT, ya sea por decisión propia o motivos financieros.

Tipos de relaciones cada vez más frecuentes

Relación abierta típica: la establecida por una pareja principal cuyos dos miembros se consienten mutuamente mantener de manera libre relaciones sexuales con terceros.

Relación híbrida: un miembro puede mantener relaciones con terceros pero el otro no.

Swinging: la práctica del intercambio de parejas.

Está claro que sobre relaciones no hay nada escrito y dentro de cada pareja son los propios miembros quienes establecen sus propias normas. Y siempre que ambos estén de acuerdo y sean felices, nada más importa.

