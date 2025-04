La pareja de la alcaldesa de un pueblo de Granada secuestra a una concejala

«No quiero volver a verlo nunca más»

La alcaldesa de Maracena, Berta Linares, se ha querido pronunciar sobre el suceso protagonizado por el que era su pareja hasta este martes y con el que mantenía una relación sentimental desde hacía dos años, aunque no convivían juntos. «He sentido mucho miedo por Vanessa, por mí y por mis hijas. No te puedes imaginar la pesadilla que ha supuesto desde esta mañana todo lo ocurrido». La regidora maracenera ha podido hablar con el marido de la primera edil para mostrarle su solidaridad con la concejal y la preocupación por la misma, según ha comunicado a este periódico.

«Él llevaba unos seis meses bajo tratamiento farmacológico por depresión y también visitaba al psiquiatra. Tenía una profunda depresión, pero nunca me imaginé que pudiera llegar a un extremo tan violento con una compañera». El secuestrador tiene dos hijos pequeños pero en la ciudad de Málaga, donde disponía de una empresa de globos que era el sustento de vida que tenía. «No quiero volver a verlo más, no le perdonaré esto mientras viva y anuncio que me personaré en defensa de Vanessa como acusación el día del juicio».