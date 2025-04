El Papa se somete a una infiltración de rodilla para aliviar el dolor

dario menor Corresponsal en Roma Martes, 3 de mayo 2022, 08:48 Comenta Compartir

El papa Francisco se someterá este martes a una infiltración en la rodilla derecha para ayudarle a superar los problemas de movilidad que lleva sufriendo desde hace meses y que, en las últimas semanas, le han obligado a cancelar varios eventos programados en su agenda, impidiéndole además mantenerse de pie durante períodos largos de tiempo para pronunciar discursos o saludar a los fieles, como hubiera querido.

«Tengo un ligamento dañado. Haré una operación con infiltración y se verá. Desde hace tiempo estoy así, no consigo caminar. Hace tiempo los Papas andaban con la silla gestatoria (trono portátil). Hace falta un poco de dolor, de humillación…», explicó Jorge Mario Bergoglio en una entrevista publicada este martes por el 'Corriere della Sera'. De 85 años de edad, el Pontífice contó el pasado sábado durante un encuentro con peregrinos de Eslovaquia que su pierna «no estaba bien, no funciona», por lo que el médico le había pedido «que no camine».

En febrero el Vaticano informó de que sufría una gonalgia aguda, un dolor severo en la rodilla de tipo reumático que el propio Bergoglio calificó la semana pasada como el «mal de monja», pues según explicó, las religiosas «de tanto rezar de rodillas, se enfermaban». «Esto se curará, pero mientras tanto se deben hacer las cosas bien», dijo entonces el Pontífice, cuya intervención debería despejar las dudas sobre su participación en los viajes que tiene programados en los próximos meses. En junio está previsto que visite Líbano, mientras que realizará una gira africana desplazándose a República Democrática del Congo y Sudán del Sur el mes siguiente, cuando también se espera que acuda a Canadá.

La mayor parte de la entrevista con el 'Corriere della Sera' estuvo dedicada a la guerra en Ucrania, comenzada el 24 de febrero con el inicio de la invasión rusa. «El primer día llamé al presidente ucraniano Zelenski por teléfono. A Putin en cambio no lo he llamado. Había hablado con él en diciembre en mi cumpleaños, pero esta vez no lo he llamado. Quise hacer un gesto claro que todo el mundo viese y por eso fui a ver al embajador ruso», declaró Francisco, haciendo referencia a su visita el día después del inicio de la invasión a la legación del Gobierno de Moscú ante la Santa Sede, un gesto inédito.

«Pedí que me explicaran y les dije: 'por favor, parad'. Luego pedí al cardenal Parolin (secretario de Estado), después de 20 días de guerra, que hiciera llegar a Putin el mensaje de que estaba dispuesto a ir a Moscú». Afirmó además el Pontífice que por el momento no tiene previsto viajar a Kiev, adonde le ha invitado Zelenski. Antes tendría que ir a Moscú para reunirse con el líder ruso. «Pero yo soy un cura, ¿qué puedo hacer? Hago lo que puedo». Para que ese viaje fuera posible sería necesario que el líder del Kremlin concediera antes «alguna ventana» con el establecimiento al menos de un alto el fuego, pero hasta ahora «no ha habido respuesta». La Santa Sede ha seguido insistiendo en esta línea, aunque sin éxito. «Temo que Putin no pueda o quiera hacer este encuentro en este momento. ¿Pero cómo no parar tanta brutalidad? Hace 25 años vivimos lo mismo con Ruanda».

En su conversación con el director del citado diario italiano, Bergoglio respaldó en parte la tesis de que la expansión de la Alianza Atlántica en Europa del Este podría haber propiciado la reacción de Moscú, al afirmar que «el ladrido de la OTAN a las puertas de Rusia» facilitó la «ira» del Kremlin, que «no sé decir si ha sido provocada». Al ser preguntado sobre la entrega de armas a los ucranianos para defenderse de la invasión, el Papa echó balones fueras al decir que «no sabía responder» porque está «demasiado lejos». Dejó no obstante claro que en ese país «se están probando las armas».

