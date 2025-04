El Papa reúne a los cardenales en un consistorio con aires de cónclave

darío menor Corresponsal. Roma Sábado, 27 de agosto 2022, 19:43 Comenta Compartir

Con el consistorio que presidió este sábado, en el que creó a 20 nuevos cardenales, entre ellos el español Fernando Vérgez, presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, el papa Francisco dio comienzo a cuatro días de importantes eventos que pueden marcar el devenir de la Iglesia católica de los próximos años. El primero fue la multitudinaria ceremonia celebrada en la basílica de San Pedro del Vaticano con la que elevó hasta 226 el número de miembros del Colegio Cardenalicio, de los que 132 tienen menos de 80 años, y por tanto, podrían participar en un eventual cónclave para elegir a un nuevo Pontífice.

En estos casi diez años de pontificado, Jorge Mario Bergoglio ha nombrado a 112 purpurados, dando así forma a la asamblea que tendrá que elegir a su sucesor. Son una amplia mayoría frente los electores con vida que recibieron la birreta cardenalicia de manos de Juan Pablo II (11) y de Benedicto XVI (38). Con los ocho consistorios que ha presidido, ninguno de los cuales había tenido lugar en agosto hasta ahora, el Pontífice argentino ha impuesto además un nuevo equilibrio geográfico en el Colegio Cardenalicio: han reducido su peso los europeos aunque siguen siendo mayoría (40%), mientras aumentan los representantes de Iglesias pequeñas o minoritarias radicadas en Asia y África.

Es lo que ha ocurrido con algunos de los neocardenales, como el indio Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão, arzobispo de Goa y Damão; el salesiano Virgilio do Carmo da Silva, arzobispo de Dili y primer purpurado en la historia de Timor Oriental; y Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulán Bator (Mongolia). Este misionero de 48 años es el miembro más joven del Colegio Cardenalicio. También recibieron la birreta y el anillo que identifica a los llamados 'príncipes de la Iglesia' eclesiásticos de Singapur, Nigeria, Corea del Sur, Paraguay, Colombia y Brasil, entre otros países. No pudo en cambio participar en la ceremonia el ghanés Richard Kuuia Baawobr, obispo de Wa, que tuvo que ser hospitalizado tras su llegada a Roma por un problema de corazón.

Los nuevos purpurados fueron invitados por Francisco a acompañarle en el breve viaje que realizará este domingo a L'Aquila, la ciudad del centro de Italia donde visitará la tumba de Celestino V, un Papa que pasó a la historia por renunciar al pontificado a finales del siglo XIII. El anuncio de este desplazamiento la pasada primavera, junto a los graves problemas de movilidad que sufría entonces Bergoglio, propiciaron que se multiplicaran los rumores en el Vaticano acerca de una supuesta intención de dejar el solio pontificio. A estas especulaciones contribuyó el hecho de que Benedicto XVI también visitara la tumba de Celestino V en 2009, cuatro años antes de su renuncia al pontificado.

El propio Francisco se ha encargado de desmentir los rumores acerca de su hipotética voluntad de seguir en breve los pasos de su antecesor. Ha reconocido que, «por el momento», no tiene intención de convertirse en Papa emérito, aclarando además que si en algún momento siente «que el Señor le pide» que renuncie, no se quedaría a vivir en el Vaticano. También han impulsado los análisis eclesiásticos sobre su intención de ir preparando el terreno de cara a una nueva fase en la Iglesia católica la reunión convocada el lunes y el martes en el Vaticano, en la que tienen previsto participar cerca de 200 cardenales, patriarcas orientales y superiores de la Secretaría de Estado, el organismo clave en el gobierno de la Santa Sede.

El objetivo oficial del encuentro es presentar la constitución apostólica 'Praedicate Evangelium', que entró en vigor a comienzos del pasado mes de junio y con la que el Papa culminó su reorganización de la Curia romana. En estos dos días de reuniones se hablará también de la reforma de las finanzas vaticanas y de los pasos adelante dados contra la pederastia, dos de los mayores quebraderos de cabeza para la Iglesia de las últimas décadas, aunque a nadie se le escapa que la cita servirá para que se vean las caras y puedan hablar libremente los encargados de elegir a un nuevo Pontífice. No faltarán además estos días en Roma los encuentros en casas de purpurados y las comidas y cenas de cardenales en restaurantes discretos de la zona del Vaticano, donde parecen soplar aires de un futuro cónclave.

Ampliar Fernando Vérgez. AFP España, tercera 'potencia' del Colegio Cardenalicio Con el nombramiento como cardenal de Fernando Vérgez, miembro de los Legionarios de Cristo y presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, lo que le convierte en la práctica en 'alcalde' del Estado más pequeño del mundo, España cuenta con 12 purpurados, de los que la mitad podrían participar en un eventual cónclave por no haber superado los 80 años de edad. También son de origen español otros tres purpurados al frente de diócesis de Chile, Marruecos y Panamá. Nuestro país es la tercera 'potencia' del Colegio Cardenalicio por detrás de Italia (48) y de Estados Unidos (16). Llama la atención que en todos y cada uno de los ocho consistorios presididos por Jorge Mario Bergoglio haya habido al menos un eclesiástico español que recibía la birreta y el anillo cardenalicios. En la ceremonia de este sábado, el Gobierno de Pedro Sánchez estuvo representado por el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, encargado de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y por la embajadora ante la Santa Sede, la bilbaína Isabel Celaá. Antes de la celebración del consistorio, Vérgez consideró que la abundante presencia de españoles en el Colegio Cardenalicio supone «un reconocimiento a la vitalidad de la Iglesia en España y al papel que ha tenido y tiene en la evangelización». Nacido en Salamanca hace 77 años, este religioso explicó que la creación como cardenal no supone ningún «premio», pues se trata de «una llamada al servicio» para «convertirse en colaborador cada vez más cercano del Papa». Precisamente Francisco invitó durante el consistorio a los nuevos purpurados a que «amen a la Iglesia» tratando con el mismo interés tanto «las grandes cuestiones como las más pequeñas», pidiéndoles en concreto que no se olvidarán «de los pobres ni de los migrantes».