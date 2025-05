El Papa desvela que ya ha firmado su renuncia «en caso de impedimento médico»

Si una causa médica le impidiera seguir con su pontificado, el papa Francisco dejaría vacante la silla de Pedro. Ya ha firmado su renuncia por ... si se diera esa contingencia. Así se lo manifiesta en primicia al director de 'ABC', Julián Quirós, y al corresponsal de este diario en el Vaticano, Javier Martínez Brocal, en una extensa entrevista publicada este domingo y en la que repasa la actualidad mundial, los problemas de la Iglesia y sus propios desafíos. «Ya he firmado mi renuncia. Era Tarcisio Bertone el secretario de Estado. Yo la firmé y le dije: 'En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia'. Ya la tienen», asegura reconociendo que es «la primera vez» que lo dice.

Francisco también afirma que continúa con las reuniones con víctimas de abusos sexuales que inició su antecesor Benedicto XVI, y reconoce que es una labor «muy dolorosa». «Son personas destruidas por quienes tenían que haberlas ayudado a madurar y crecer», destaca. «Aunque hubiera un solo caso, es monstruoso que la persona que te tiene que llevar a Dios te destruya en el camino. Y sobre esto no hay discusión posible», afirma.

Cree, con todo, que la Iglesia está en el buen camino. «Pero no depende solo de nosotros que se logre o no el perdón de la Iglesia», dice. Admite que muchos abusos se tapaban en su seno, «como se tapan en ámbito familiar y barrial, donde se dan entre el 42% y el 46% de los abusos». Agradece la valentía de Benedicto XVI para afrontar esta lacra. «Primero la Iglesia los tapaba, luego tuvo la gracia de ampliar la mirada y de decir 'no' hasta las última consecuencias», se felicita. «Lamentablemente veo que es un mal muy grande, y que 'a poquito' lo estamos afrontando. Estamos dando estos pasos gracias a Dios. Pero hay un punto de los abusos que para mí sigue siendo un misterio».

«Es positivo que te escandalices de esto. Eso te lleva a actuar para evitarlo, a poner tu aporte. No me asusta. Si la fe se tambalea es porque está viva. Si no, no sentirías nada», dice a quienes dudan de su fe cuando salen a a luz nuevos casos de abusos en la Iglesia.

Al abordar la realidad española y su historia reciente, elogia el Papa a Adolfo Suárez, «un presidente muy valioso que ayudó en la Transición». Pero lamenta que «ahora se desempolve la guerra civil». Destaca que él recibe «a gente de la derecha y de la izquierda». «No cierro la puerta a nadie», asegura. Sin descartar un viaje a España, reconoce que no lo tiene por probable a corto plazo.

Se pronuncia también sobre el papel de la Iglesia en Cataluña. «Tiene que estar encarnada» y «acompañar a su pueblo». «Si no está encarnada no va bien. Lo que no puede es hacer propaganda por un lado o por otro, debe acompañar al pueblo para que encuentre una solución definitiva», apunta.

Conquistar no, colonizar sí

«No me gusta decir que España conquistó. Discutible, todo lo que vos quieras, pero colonizó», dice sobre la interpretación negativa del descubrimiento de América. Distingue además entre populismo y popularismo. «Populismo es cuando una idea agrupa a un pueblo y te lo sistematiza bajo una sola idea. Lo hizo Hitler. Los populismos son dictatoriales. El fascismo y el nazismo son populismos que nacen y terminan mal», señala.

Recuerda asimismo que se ha pronunciado más de cien veces contra la guerra de Ucrania. «No hacen caso. Lo que pasa en Ucrania es de terror. Hay una crueldad enorme. Es gravísimo», afirma. «No veo un final a corto plazo porque es una guerra mundial. No olvidemos esto. Yo creo que una guerra se hace cuando un imperio empieza a debilitarse. Y cuando hay armas para usar, vender y probar. Hay muchos intereses».

«La Santa Sede nunca se va. La echan. Siempre trata de salvar los pueblos, las relaciones diplomáticas y lo salvable con paciencia y diálogo», responde a quienes piden más contundencia contra regímenes como el de Ortega en Nicaragua o el de Maduro en Venezuela.