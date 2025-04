El Papa no se dirige a los fieles durante el Ángelus por primera vez en su pontificado Por consejo de los médicos que le operaron de una hernia en el abdomen el miércoles, el Pontífice rezó la oración mariana de manera privada en el hospital

Darío Menor Corresponsal. Roma Domingo, 11 de junio 2023, 19:46

Por primera vez en sus más de diez años de pontificado, el Papa Francisco rezó este domingo de manera privada el Ángelus dominical y sin dirigirse a los fieles. Lo hizo en la capilla del apartamento privado del hospital Gemelli de Roma donde está ingresado desde el pasado miércoles, cuando fue operado de una hernia en el abdomen que amenazaba con provocarle una obstrucción intestinal. Se espera que el Pontífice argentino, que tiene 86 años de edad, tenga que esperar varios días más antes de recibir el alta y poder regresar al Vaticano.

Aunque los médicos están satisfechos con su recuperación, prefirieron que no realizara esfuerzos adicionales y por eso no se dirigió a los fieles desde la ventana de su habitación en el Gemelli. Se produjo así durante el Ángelus de este domingo una situación inédita, que no tuvo lugar ni siquiera en los momentos de confinamiento motivados por la pandemia de coronavirus, cuando Jorge Mario Bergoglio pronunció la oración mariana desde el Palacio Apostólico, pero delante de las cámaras de televisión. También durante su anterior operación, en julio de 2021 debido a una diverticulitis, pudo dirigirse a los fieles el domingo al haber transcurrido más días que ahora respecto al momento de la intervención.

Según los últimos partes médicos ofrecidos por el Vaticano, el curso posoperatorio del Papa transcurre de manera «regular» y sin que haya presentado fiebre ni desequilibrios en la presión. Este domingo comenzó con una tratamiento de fisioterapia respiratoria y pudo almorzar con los miembros del equipo sanitario y de seguridad que le acompañan en el Gemelli. Resultan además positivos los resultados de todas las pruebas médicas a las que ha sido sometido hasta el momento.

Sergio Alfieri, el cirujano que le operó y que también realizó la intervención de hace dos años, rechazó los rumores acerca de que Francisco haya sufrido complicaciones en el corazón. «No ha tenido ningún tipo de problema cardíaco ni ha sufrido algún infarto», señaló, destacando además que, pese a su edad, Bergoglio mantiene plenamente sus facultades mentales. «Tiene la cabeza como un hombre de 60 años», dijo. De hecho fue el propio Bergoglio el que decidió operarse en cuanto se confirmó el problema en el aparato digestivo, para poder así estar plenamente recuperado a principios de agosto, cuando viajará a Portugal, donde se celebrará la Jornada Mundial de la Juventud.