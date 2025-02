El Papa desmiente los rumores de dimisión y de que tenga cáncer «Nunca se me ha pasado por la cabeza. No por el momento», ha señalado el Pontífice sobre una posible renuncia

Colpisa Lunes, 4 de julio 2022, 17:53 Comenta Compartir

El Papa Francisco no piensa en dar un paso al lado. «Nunca se me ha pasado por la cabeza. No por el momento», ha señalado el Pontífice negar cualquier intención de dimitir y negar los rumores que hablan de que padece cáncer, que califica como un «chisme de corte». En una entrevista con Reuters, el Papa añade que «cuando llegue el momento en el que vea que ya no puedo más, lo haré –'no sé cuándo, Dios dirá'-. Este es el gran ejemplo del Papa Benedicto. Fue algo muy bueno para la Iglesia, dijo a los papas que se deben parar a tiempo. Es un gigante, Benedicto».

Franciso quiso además dar más detalles sobre sus problemas de rodilla y las dificultades para caminar que le han obligado a utilizar una silla de ruedas y un andador, en los últimos días. «Se inflamó un ligamento, e hizo que caminara mal, lo que desplazó el hueso, se hizo una fractura y ese es el problema», explica. «Estoy bien, voy mejorando poco a poco y gracias a todo el trabajo realizado con el láser, la tecnoterapia y la magnetoterapia técnicamente (la fractura) ya se ha calcificado. Ahora tengo que empezar a moverme porque existe el peligro de perder los músculos si uno está parado», asegura el Papa.

Viaje a Ucrania y Rusia

Precisamente la recomendación médica por su lesión de rodilla le ha impedido viajar esta semana a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Sí viajará a Canadá del 24 al 30 de julio y ya piensa en futuros viajes internacionales, entre ellos recuperar el viaje aplazado a África. «Quería ir a Moscú porque pensé que si el presidente de Rusia me daba una pequeña ventana iría allí para servir a la causa de la paz. Ahora es posible que cuando regrese de Canadá pueda ir a Ucrania, es posible. Primero Rusia, para intentar ayudar algo, pero me gustaría ir a las dos capitales».