El Papa la vuelve a liar: «El chismorreo es una cosa de mujeres»

Salirse de los discursos escritos para hablar con sus interlocutores de manera espontánea vuelve a jugarle una mala pasada al Papa Francisco. Pocos días después ... de la polvareda levantada cuando se supo que había dicho que existe «demasiado mariconeo» en algunos seminarios, por lo que tuvo que disculparse y asegurar que en la Iglesia católica «hay sitio para todos», el Pontífice se ha visto envuelto de nuevo en la polémica por afirmar que «el chismorreo es una cosa de mujeres». Lo dijo durante un encuentro a puerta cerrada celebrado este miércoles con los sacerdotes de la diócesis de Roma ordenados durante los últimos diez años, según desveló el blog 'Silere Non Possum', habitualmente muy crítico con el pontificado de Jorge Mario Bergoglio.

En su audiencia con los jóvenes presbíteros, con los que mantuvo un diálogo partiendo de las preguntas que le planteaban, Francisco señaló que sabía que en muchas parroquias «se chismorrea», lo que «no ayuda». «El chismorreo es una cosa de mujer. En las parroquias se escucha: ¿pero este Papa que tiene en la cabeza? ¿Pero este Papa?», afirmó el obispo de Roma, animando en cambio a ser «transparentes», «confiar en el formador» y «decir todo sin miedo». Los sacerdotes deben «decírselo al obispo» si ven algo que no va bien, pero no lamentarse en privado. «Algunos de vosotros lleváis los pantalones y eso a mí me gusta mucho», destacó.

No es la primera vez que Francisco se ve en una situación comprometida por sus comentarios de carácter sexista, pronunciados por lo general en contextos que él considera de confianza, aunque luego acaban filtrándose y erosionando su figura. Destacan, por ejemplo, cuando al reunirse con un grupo de monjas les dijo que no debían comportarse como «solteronas» o cuando afirmó que «ser católicas no significa tener hijos como conejas». También ha dedicado en varias ocasiones ataques a las suegras, a las que animó a «corregir» sus defectos y «tener cuidado con la lengua».

En su conversación con los sacerdotes de la diócesis de Roma, Francisco aprovechó para criticar la situación de la diócesis de la capital italiana, donde existen «problemas de corrupción». Para tratar de atajarlos, el Papa se está apoyando en los «obispos auxiliares», pero no se trata de una situación sencilla. «La semana pasada recibí una información problemática. Se debe hablar de esto», dijo Bergoglio, ahondando más adelante en los detalles de dichos problemas al aclarar que se trata de una cuestión «económica». «He tenido que comisariar una organización de la diócesis porque había cosas extrañas. Es nuestra diócesis y debemos cuidarla. No es sólo mía, es nuestra. Si hay algo que no va, decídselo al obispo», remarcó.