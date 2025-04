La fiebre obliga al Papa a cancelar su agenda

Darío Menor Roma Viernes, 26 de mayo 2023, 16:14 Comenta Compartir

La salud del Papa Francisco vuelve a ser motivo de preocupación después de que el portavoz vaticano, Matteo Bruni, haya comunicado este viernes que el Pontífice está con fiebre, por lo que no ha celebrado las audiencias que tenía previstas durante la mañana. La Santa Sede, de momento, no ofrece más informaciones acerca de cómo se encuentra Jorge Mario Bergoglio, que este jueves por la tarde lucía buen aspecto cuando participó en un encuentro sobre educación organizado por la fundación Scholas Occurrentes.

El Pontífice, que cumplió 86 años en diciembre, fue dado de alta el pasado 1 de abril después de pasarse tres días ingresado en el hospital Gemelli de Roma debido a una bronquitis que le obligó a someterse a un tratamiento intravenoso con antibióticos. Al salir del centro médico bromeó con los periodistas que le esperaban asegurando que se sentía «todavía vivo».

Pese a aquel contratiempo de salud, el líder católico pudo visitar Hungría, como tenía previsto, entre el 28 y el 30 de abril. En la agenda papal ha sido ya fijado otro significativo viaje, el que realizará a Portugal del 2 al 6 de agosto para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), la reunión de los jóvenes católicos que prevé reunir hasta a un millón de personas en la capital lusa. Bergoglio incluirá además una etapa en el santuario mariano de Fátima el 5 de agosto. El Vaticano confirmó este viaje el pasado lunes, lo que indicaría que la fiebre que sufre hoy el Papa obedecería a un problema de salud inesperado.

Francisco afrontó su estado de salud en una entrevista emitida este jueves por el canal estadounidense en lengua española Telemundo. «Realmente fue una cosa inesperada. Fue una pulmonitis aguda que me agarró durante la audiencia. Pero la agarramos a tiempo, me dijeron que si hubiéramos esperado un poco más de horas, hubiera sido más grave», comentó sobre su reciente hospitalización.

Problemas de movilidad

También habló de sus problemas de movilidad debido a los fuertes dolores que sufre en una rodilla, lo que le llevó a cancelar varios eventos de su agenda durante 2022 y a tener que utilizar una silla de ruedas: «La rodilla se fue arreglando. Antes no podía caminar. Ahora he vuelto a caminar. Hay días que eran más dolorosos, como hoy. Días que no, pero es parte del desarrollo». Esos problemas de movilidad le han provocado un evidente aumento de peso que podría haber deteriorado su estado de salud.

En otra entrevista publicada en enero, en ese caso con la agencia Ap, se refirió a la diverticulosis de la que tuvo que operarse en julio de 2021 en el Gemelli. Le extirparon entonces 33 centímetros de colon y tuvo que permanecer 10 días ingresado. «Por la edad que tengo, estoy normal. Puedo morir mañana, pero vamos, está controlado», comentó.

