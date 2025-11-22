HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafael Zornoza, el primer obispo español investigado por un presunto caso de pederastia. R. C.

El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia

León XIV ha aceptado su renuncia como obispo de Cádiz y ha nombrado a Darío Valdivia como nuevo administrador apostólico de esa diócesis

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

El Papa ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta Rafael Zornoza, de 76 años y enfermo de cáncer, y al que el ... Vaticano investiga por un presunto caso de pederastia, según ha anunciado este sábado la Conferencia Episcopal (CEE) en un comunicado en el que da a conocer que León XIV ha nombrado a Darío Valdivia nuevo administrador apostólico de esa diócesis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  3. 3 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  4. 4 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  5. 5 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  6. 6

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  7. 7 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  8. 8 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  9. 9 Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte
  10. 10 Vox denuncia la oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia

El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia