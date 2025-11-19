El Papa adelanta que habrá «consecuencias» tras la investigación al obispo español acusado de abusos

Habrá «consecuencias» una vez que concluya la investigación a Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, al que el Vaticano investiga desde hace dos semanas ... tras haber sido acusado de abusar sexualmente de un menor de edad cuando estaba al frente del seminario de Getafe en los años 90 del siglo pasado. Tras concluir su habitual jornada de reposo en Castel Gandolfo y antes de regresar a Roma, el Papa León XIV habló ayer por la noche acerca del caso del primer obispo español acusado de pederastia.

Aunque Zornoza, de 76 años, presentó su renuncia al cumplir los 75, como prevé el derecho canónico para los obispos, de momento sigue en el cargo, pues «hay una serie de protocolos que están claramente establecidos», según recordó Robert Prevost ante los medios que le esperaban a la salida de Villa Barberini, uno de los edificios con que cuenta el complejo de las Villas Pontificias de Castel Gandolfo, situado al sureste de Roma.

Zornoza, que «insiste en su inocencia», tendrá que «responder» en la investigación que dirige el Tribunal de la Rota dependiente de la nunciatura apostólica en España, al que ha delegado el caso la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 'ministerio' vaticano encargado de gestionar los casos de pederastia. «Hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias», dijo el Pontífice, que habló sobre este asunto con los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a quienes recibió el pasado lunes en el Palacio Apostólico del Vaticano. Tras la audiencia, el presidente del episcopado y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, afirmó que la renuncia de Zornoza «podría ser aceptada próximamente», aunque no sabía «la fecha ni el modo» de cuando se hará efectiva.

En sus declaraciones ante los medios en Castel Gandolfo, León XIV tuvo unas palabras para las víctimas de abusos sexuales cometidos por eclesiásticos. «Espero que encuentren siempre un lugar seguro donde puedan hablar y presentar sus casos», dijo primero, para solicitar a continuación «respeto» para los procesos canónicos por posibles episodios de pederastia. «Requieren tiempo y se deben seguir los pasos indicados por la justicia de la Iglesia», remarcó. El Papa también mostró su deseo de viajar el año que viene a Perú, el país de donde fue obispo, pues estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo, y a otras naciones latinoamericanas como México, Uruguay y Argentina.