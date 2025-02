El Papa acoge con «interés» la propuesta de visitar Canarias para conocer de primera mano la crisis migratoria

El papa Francisco podría por fin visitar España, un viaje que en más de diez años de pontificado no se ha decidido a hacer pese a las numerosas invitaciones que ha recibido por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas. El destino sería Canarias, donde ... conocería de primera mano la realidad de la crisis migratoria, haciendo una escala de camino a Argentina, adonde tiene previsto viajar a finales de año, probablemente en noviembre. Ese es el programa de visita que le presentaron al Pontífice este lunes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y los obispos de las Islas, a los que recibió en una audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano.

Francisco «acogió con mucho cariño e interés» la propuesta, según explicó Clavijo, que condicionó su posible presencia en el archipiélago a la «agenda» de viajes y eventos durante el año. «Ojalá que puede venir. Los detalles tendrían que resolverse por parte del protocolo, pero le hemos transmitido el anhelo de que pueda hacer escala en Canarias», señaló el presidente regional a los medios tras la audiencia con el Papa, que se prolongó durante poco más de 30 minutos. Clavijo, que encontró al Pontífice «muy bien» de salud, estuvo acompañado por el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, además de otros miembros de su Gabinete.

Durante la audiencia, Jorge Mario Bergoglio mostró «mucho interés» por la situación migratoria que afronta Canarias, adonde llegaron más de 40.000 personas durante 2023 tras zarpar desde las costas africanas y jugarse la vida en el Atlántico. «Es una ruta altamente mortífera, cada día mueren 16 personas intentando encontrar un futuro mejor», señaló Clavijo, destacando el reconocimiento que hizo el Papa al pueblo canario por su «solidaridad y compromiso con los más débiles y favorecidos». No es la primera vez, ya que el pasado mes de noviembre envió una carta a los habitantes del archipiélago en los que agradecía «los grandes esfuerzos» realizados para acoger con «sensibilidad y hospitalidad» a las miles de personas que llegaban desde África a bordo de pateras y cayucos.

Clavijo aseguró que el Pontífice tenía «más interés y conocimiento» sobre esta realidad respecto a «otras personas que deberían ayudarnos» y mostró su deseo de que la audiencia en el Vaticano sirva para despertar el interés «de las instituciones europeas y del Gobierno de España» por el desafío migratorio. Pidió en particular ayuda el presidente canario para gestionar la acogida a los menores no acompañados. En la actualidad hay 4.521 a cargo de las autoridades regionales, una cifra «inabarcable» y que no permite garantizar «el derecho a la integración y a tener un futuro mejor de estos jóvenes que podrían ser nuestros hijos». Por ello exigió un cambio legislativo que propicie el reparto de los migrantes por las distintas comunidades autónomas.

La comitiva canaria regaló a Francisco varias cartas escritas por algunos de estos menores de edad que han llegado a las Islas en los últimos meses, además de una copia en manuscrito de una bula papal de 1.462, en la que Pío II autorizaba al entonces obispo de Canarias, Diego López de Illescas, a conceder a la excomunión a quienes esclavizaran a los guanches, los aborígenes del archipiélago.