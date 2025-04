Va a por el pan y acaba en la UCI aplastado por un sofá lanzado por un okupa

J.A.G, un hombre de 64 años, permanece ingresado desde el lunes en el Hospital Donostia como consecuencia de las heridas sufridas al caerle ... sobre su cabeza una butaca lanzada desde un tercer piso de una vivienda okupada en Eibar (Guipúzcoa). La Ertzaintza ha detenido a la persona que presuntamente arrojó por la ventana una especie de sofá, un joven de 21 años que residía en el domicilio de la calle Ubitxa de manera ilegal. Se le imputa un delito de lesiones por imprudencia. Dentro de la gravedad, la víctima permanece «estable y fuera de peligro».

El suceso tuvo lugar el lunes por la mañana, sobre las 9.00 horas. Como cada día, J.A.G. se dirigía a pie a comprar el pan en la panadería Peña de la calle Ubitxa. Al adentrarse en esta vía, sufrió el impacto de una especie de sofá que supuestamente tiró un joven desde un tercer piso de la popularmente conocida como 'casa Potoxio'. El objeto le cayó sobre la cabeza y la parte superior del tronco y quedó inconsciente, según informó una llamada al SOS Deiak. Dada la gravedad de sus heridas, el hombre fue evacuado al Hospital Donostia, donde quedó ingresado en la UCI para su observación. «Ha perdido mucha sangre, aunque se encuentra estable y fuera de peligro», según se interesaron este miércoles desde el Ayuntamiento.

Durante la tarde del miércoles, el herido fue trasladado a planta, explica Jon Romarate, íntimo del herido. «Tiene la clavícula rota y una gran brecha en la cabeza, y sufre fuertes dolores. Por suerte, no le ha afectado a la masa encefálica, porque en caso contrario estaríamos hablando de otra cosa. Esperamos reencontrarnos pronto», añadía este amigo, que había hablado con la esposa de J.A.G.

Detenido 'in situ'

Mientras el lunes la víctima era atendida de urgencia por los sanitarios desplazados al lugar, la Ertzaintza –también acudieron policías municipales–, averiguó a través de testigos que la butaca había sido lanzada desde el tercer piso de un inmueble. Los agentes acudieron a la vivienda, donde procedieron a identificar y detener al joven presuntamente implicado en la acción. El chico, de 21 años, fue trasladado a la comisaría de Eibar y ayer fue puesto a disposición judicial.

Según conocieron desde el Ayuntamiento, el arrestado «había ocupado de forma ilegal la vivienda» desde la que se lanzó el butacón, que alguien luego trasladó hasta unos contenedores cercanos. Fuentes municipales aseguran que «en las ocupaciones ilegales, no podemos hacer nada. Lo primero es que los propietarios interpongan una denuncia en la Policía». Además de presentar una demanda en la vía civil, dicha denuncia podrá ir dirigida contra los desconocidos ocupantes. «Así, se les notificará la denuncia a los okupas que estén en el inmueble».

Demanda del propietario

La ocupación ilegal de una vivienda supone un delito leve de usurpación, regulado en el artículo 245.2 del Código Penal, que dice: «El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses».

No obstante, de entrada, no se puede desalojar a los okupas. «La razón principal es que se les considera como 'ocupantes de hecho'. Es decir, tiene un carácter consuetudinario y muchas veces los jueces no pueden hacer nada por desalojarlos de forma inmediata».