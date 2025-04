La Palma registra un terremoto que se siente en todo archipiélago

Los terremotos no dejan de sucederse en la isla de La Palma

Sábado, 30 de octubre 2021

Un terremoto de magnitud 5, más fuerte de los que se registran habitualmente en la Palma desde que el volcán entró en erupción, sacudió este sábado la isla. El temblor, que sobresaltó a la población, se localizó a 35 kilómetros de profundidad en Villa de Mazo, y se sintió en otras islas como Tenerife, La Gomera y El Hierro.

El volcán registró ayer al mediodía y durante varias horas un episodio de explosiones audibles de gran intensidad. El Cumbre Vieja emitió un considerable volumen de cenizas y cubrió todo el valle de Aridane, informa Europa Press. La directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias y portavoz del comité científico del Plan de Emergencias de Canarias (Pevolca), María José Blanco, expuso que este fenómeno pudo ser causado por un proceso de intensificación de la desgasificación.

Blanco señaló que la colada más al sur rebaso la denoninada tres y seguía moviéndose sobre terreno no afectado por coladas de lava anteriores y en las últimas 24 horas avanzó unos 1.500 metros, con lo que se situó en paralelo al dedo lávico que alcanzó Las Hoyas sin llegar al mar. Además, apuntó que siguen activos varios centros en el cono emisor principal, pero no se prevé la aparición de nuevas bocas eruptivas que no sean cercanas al cono actual.

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, resaltó el «importante» avance que ha tenido la colada 3, que circulaba de manera paralela a nueve y que este sábado quemó varios invernaderos y destruyó bastantes viviendas. Informó de que en las últimas 48 horas, lo que era una colada «estrecha y pequeña» se ha transformado en una «más grande» que se ha derramado sobre la 9, siguiendo fundamentalmente vaguadas. Morcuende dijo que la superficie afectada por la lava empezaba a ser «importante», al superar las 963 hectáreas. Según los datos de los satélites Copernicus, han sido destruidas 2.532 edificaciones.

En relación a la calidad del aire, no se superaron los umbrales ni diarios ni horarios de SO2; la estación de Los Llanos tuvo un registro máximo de 161 microgramos/m3 a las 07.00 horas y durante el día de hoy no se han registrado superaciones de los límites horarios. A primera hora de la mañana en Tazacorte, Los Llanos y El Paso se registró un máximo que actualmente está en revisión.

Acerca de las partículas PM10, tampoco se han superado los máximo horarios ni diarios en ninguna estación, salvo en Los Llanos por la cercanía al centro de emisión. La tendencia observada durante los últimos días en esta estación se intensificó en el viernes con un máximo horario de 395 microgramos/m3 a las 12.00, que decayó durante la tarde noche. Como consecuencia de esta situación, se superó en esta estación el umbral diario con un valor de 60 microgramos/m3.

