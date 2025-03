Esto es lo que debes hacer si encuentras pagos no autorizados en tu tarjeta de crédito Debes notificar lo sucedido de forma inmediata, en ocasiones es necesario incluso denunciar a la policía

IRENE TORIBIO Jueves, 28 de julio 2022, 16:23

Lo mejor para no llevarnos sustos a final de mes es llevar muy bien los cálculos de los gastos mensuales de nuestra cuenta bancaria. Agendas, calendarios... Cualquier cosa es útil para apuntar todos los gastos fijos y esos gastos 'inesperados' que nos pueden descuadrar las cuentas. Aunque hoy en día esta información está fácilmente a nuestro alcance, ya que a través de la aplicación móvil o con el ordenador podemos ver los extractos de cada gasto, no siempre llegamos al que deseamos pues puede ser limitado en el tiempo o acabamos haciéndonos un lío. Si lo llevamos todo al día, puede ocurrir que veamos algún pago o cargo que desconozcamos, básicamente porque no lo hemos hecho nosotros. ¿Qué hacemos entonces?

En caso de que ocurra, hay que notificarlo inmediatamente a la entidad emisora de la tarjeta o donde tengas la cuenta en la que se ha realizado el cargo, aunque legalmente hay un plazo de 13 meses para hacer la reclamación desde la fecha del adeudo. «Si el cargo es resultado de un uso fraudulento hay que abordarlo cuanto antes para evitar cargos adicionales», señala el Banco de España.

Normalmente las entidades disponen de un formulario de cargos no reconocidos, en papel o web, en el que el cliente puede detallar la fecha y el importe de la operación y, en su caso, el nombre del establecimiento comercial donde se efectuó el cargo no reconocido. Según el caso, pueden pedir que lo acompañe de una denuncia policial.

Además, el BDE señala que una vez que lo comunicas a la entidad, no tienes que asumir ningún cargo por las operaciones no autorizadas que pudieran producirse a partir de ese momento. La entidad tiene la obligación de responder y devolver el importe de las operaciones que considere como no autorizadas al final del siguiente día hábil al de la comunicación realizada, salvo que considere que son cargos derivados de una actuación fraudulenta del titular de la tarjeta o de negligencia grave de sus obligaciones, especialmente de la conservación y utilización adecuada del instrumento de pago y de la protección de los elementos de seguridad del mismo. Por este motivo, es frecuente que, cuando los cargos se derivan de actos de ciberdelincuencia, en los que, fruto de un engaño, el titular ha entregado las claves de seguridad de la tarjeta a los ciberdelincuentes que han hecho un uso fraudulento de ellos, las entidades consideren que se trata de cargos formalmente autorizados.

Para evitar que esto ocurre, EL Banco de España nos da estos consejos:

Introduce los datos de tu tarjeta solo en sitios web seguros.

Lee la letra pequeña de determinados servicios o suscripciones que pagues con ella. Puede que se renueven automáticamente si no indicas tu intención de cancelarlos.

Custodia adecuadamente tus tarjetas y sus elementos de seguridad, así como otros instrumentos con los que puedas realizar pagos, como tu teléfono móvil o tu reloj.

Revisa con frecuencia los cargos que aparezcan en el estado de movimientos de tu tarjeta y en tu cuenta. Si conservas los comprobantes de pago será más fácil hacer esta revisión.

Ante la pérdida o robo de tu tarjeta o si observas cargos que no reconozcas, comunica inmediatamente con tu entidad o con el emisor de la misma. Muchas aplicaciones web de las entidades permiten que tú mismo bloquees temporalmente la tarjeta, lo que impide que sea utilizada.

No des por teléfono, correo electrónico, ni introduzcas en un enlace que te haya llegado por SMS o correo electrónico, datos que no darías a alguien que te encuentres por la calle, aunque te parezca que el origen de la llamada o de los mensajes es seguro.

