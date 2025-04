Los padres de las gemelas de Sallent (Barcelona) que saltaron por el balcón (una de ellas murió y la otra se recupera en el hospital), ... víctimas del 'bullying' en el instituto, han roto su silencio para agradecer las muestras de solidaridad, para pedir respeto hacia la familia y para reclamar que nadie intente capitalizar el caso de forma partidista y política.

Los progenitores de las pequeñas Alana y Leila han enviado un comunicado a La Vanguardia, en el que reclaman respeto a la intimidad y a la memoria de sus hijas. Eso sí, precisan que la niña que falleció tras arrojarse desde un tercer piso se llama Alana y no Iván. Los padres de las gemelas de Sallent: «No se llamaba Iván, se llama Alana», afirman de manera categórica los padres. La pequeña había decidido cambiar de nombre y también de género y pedía que en el instituto se le llamara Iván. Este cambio de sexo fue uno de los motivos de burla en el instituto, que a la postre le llevaron a suicidarse. También su acento argentino. Los padres, por tanto, reivindican que a su hija fallecida se la llame Alana, como desde que nació. No obstante, en el recordatorio que la familia entregó en el funeral, celebrado el pasado domingo, aparecían los dos nombres, Alana e Iván.

Los padres anuncian además su intención de no dar entrevistas en los medios de comunicación, con el objetivo de evitar lo que ellos califican como «circo mediático». Reclaman asimismo que con el caso de sus hijas no se haga un «abanderamiento político de ningún color». No quieren estar en el centro de la polémica, entre quienes defienden unas posiciones u otras, sobre todo en lo que se refiere al debate sobre el cambio de género. Lo cierto es que el propio Ministerio de Igualdad ha tratado de hacer bandera del caso. «Se llamaba Iván y que nadie más tenga que sufrir por ser quién es», afirmó la ministra Irene Montero, contradicha ahora por los padres de las gemelas. Montero y dirigentes de Podemos reivindicaron que la niña se llamaba Iván en un vídeo viral.

El caso está aún bajo investigación, diez días después de la tragedia. El suicidio de la menor pudo deberse por diversas causas, tanto el acoso que recibía en el centro escolar como por un problema de identidad de género, de sentirse incomprendida. Según la versión de los padres, la niña no les había contado que quería cambiar de género. Sí a su hermana Leila. Lo había llegado a verbalizar a unas cuantas amigas más del instituto y también había decidido contárselo una psicóloga de la Fundación Althaia. Pero no llegó a visitarla porque, el día anterior de saltar por el balcón junto con su hermana, perdió el autobús que debía llevarla a Manresa para ir a la consulta de la especialista.