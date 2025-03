El padre del niño asesinado en Linares pide «recuperar» la custodia del hermano mellizo que sigue en el hospital

Colpisa Jueves, 5 de diciembre 2024, 12:09 Comenta Compartir

El padre del niño de dos años asesinado el pasado 28 de noviembre en Linares, enJaén, a manos, presuntamente, de la pareja de su madre ha solicitado «justicia» y «recuperar» la custodia del hermano mellizo que resultó herido en el transcurso de los hechos. «Mi hijo va a estar bien», ha asegurado.

En declaraciones en Canal Sur Televisión, una vez que la Junta de Andalucía ha asumido la tutela del menor, el hombre ha afirmado que está capacitado para hacerse cargo del niño que sobrevivió al suceso. Además, ha sostenido que ya tiene en condiciones a otra hija de tres años, hija también de la madre de los mellizos.

«Va todo bien. Pueden preguntar a la escuela o a su pediatra. Lleva sus médicos. Yo los llevo a todos lados (...)» ha asegurado. Una afirmación a la que ha añadido que quiere a sus «hijos, claro que quiero a mis hijos».

Por otro lado, también ha explicado que trabaja, se busca «la vida por todos lados» y a su hijos «no le faltan sus comidas, no le faltan nada, sus ropas, sus cosas». «Lo único es que no estoy de alta», ha dicho, no sin desear un «trabajo asegurado», con contrato para poder estar «mejor».

Tras apuntar que no tenían acuerdo o régimen de visitas sobre los mellizos, ha precisado que los veía «cuando la madre quería» y, solo una vez, cuando fue «a cambiar el pañal», encontró «un bocado». «Llamé a su madre y le pregunté y decía que era dentro de los hermanos. Llamé a su padre (de la mujer) y me dijo lo mismo», ha comentado.

En este sentido, ha subrayado que «no sabía que (el presunto autor de la muerte de su hijo) iba a hacer lo que ha hecho», pese a su actitud «violenta» y con amenazas hacia él. Lo conocía, pero «no lo veía» porque estaba «amenazado» por el detenido, de modo que «llamaba al abuelo» de los menores y él «los sacaba».

Preguntado por qué diría a los responsables de los servicios sociales autonómicos, ha respondido que le «devolvieran» al niño. «Mi hijo va a estar bien, que vale que no estoy dado de alta, pero que a mis hijos no les falta de nada. Yo todas las semanas gano dinero. Que yo a mi hijo lo tengo bien. ¿Por qué me lo han quitado? Me lo tenían que haber dado a mí», ha señalado.