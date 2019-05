El pacto y la libertad de educación Defender el modelo estatalista provoca que, según quien ocupe el poder, así serán educados nuestros hijos. Quienes así piensan no han previsto que si mañana existe un gobierno integrista religioso se apropie igualmente del derecho de educar a los niños en su fundamentalismo FRANCISCO LA MONEDA DÍAZ Abogado, doctor en Derecho y académico Sábado, 4 mayo 2019, 23:07

Uno de los grandes temas pendientes es sobre la conveniencia de una gran pacto educativo. Pero no puede obviarse otro debate previo y anterior, fundamento y presupuesto de cualquier regulación, pactada o no, del sistema educativo. Me refiero a la libertad de educación y a su concepto. Ese debate previo al que me refiero es la dualidad existente entre dos sistemas educativos donde en realidad emergen dos filosofías bien distintas.

Veamos: La educación está destinada a desarrollar la capacidad intelectual, ética y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen, y comprende los aspectos científicos, humanidades y formación ética-moral. Pues bien, de una parte están quienes piensan que corresponde al Estado educar a nuestros hijos en todos estos aspectos. De otra parte, estamos los que defendemos el modelo liberal de nuestra Constitución, según la cual corresponde a la escuela la formación de los alumnos en Matemáticas, Lengua, Química, ... así como en valores cívicos, ajenos a cualquier ideología, y que serán los constitucionalmente reconocidos de tolerancia, respeto, igualdad, solidaridad… que harán de nuestros hijos buenos ciudadanos de acuerdo con la Constitución que entre todos nos hemos dado.

Ahora bien, la formación ético-moral de la escuela ha de ser la que los padres libremente (los hijos son nuestros) elijan para sus hijos conforme a sus propias convicciones. Esta es una responsabilidad que no se puede ni se debe delegar pues es la que implica escoger una opción moral y conforma la visión de la persona ante la vida, sus creencias, increencias o convicciones más íntimas, y sólo es competencia de los que los parieron, madres y padres, que son los que libremente eligen si desean que aquella formación sea conforme a su ética atea, agnóstica o religiosa. Es decir, elegir en libertad.

Igualmente corresponde a los padres elegir el centro al que quieren llevar a sus hijos, público o concertado. Un criterio geográfico no puede privarte nada menos que de un derecho fundamental. Los distintos centros ofrecen distintas opciones educativas y los padres tienen el derecho incuestionable de elegir la que quieren para sus hijos. Sólo se tiene libertad cuando se puede escoger, cuando se puede elegir.

Algunos argumentan que esta educación debe impartirse en cada casa. Frente a eso cabe argumentar varias razones. Primero, que nuestro modelo constitucional opta porque sea en la propia escuela donde tal formación se reciba (art. 27.3: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»).

Y en segundo lugar, muchos padres optan por una formación cristiana (en Extremadura el 80% aproximadamente) y lo hacen porque es su deseo, o porque no pueden, no saben, no tienen tiempo o quieren que sea completado por la escuela esa formación.

Hay miles de padres que, por sus horarios de trabajo, apenas pueden ver unas pocas horas a sus hijos y difícilmente pueden enseñarles todo lo que desearían. Con nuestros impuestos, el Estado pone los medios para llegar donde los padres no pueden llegar. A nadie se le ocurriría decir que cada familia enseñe a su hijo las matemáticas en su casa.

Por otra parte, sería un disparate defender, por ejemplo, que la prensa debe ser única y estatal, pues acabaría con la libertad de prensa y de expresión. Pues bien, sólo desde posiciones totalitarias puede defenderse una escuela única y estatal.

Hay siempre una tendencia de ciertos sectores ideológicos que pretenden atribuirse el derecho inexistente de adoctrinar a nuestros hijos. Se confunde hoy con frecuencia derechos con deseos. Esta defensa de la libertad de educación es un presupuesto básico de cualquier democracia. En este artículo no venimos a defender la religión, sino la libertad. Eligen los padres. Libertad, ni más ni menos. Defender el modelo estatalista (inconstitucional) provoca que según quien ocupe el poder, así serán educados nuestros hijos. Claro, quienes así piensan no han previsto que si mañana existe un gobierno integrista religioso se apropie igualmente del derecho de educar a los niños (a todos) en su fundamentalismo o en sus dogmas.

Claro que hace falta un pacto de educación, sobre todo para garantizar de una vez por todas la libertad de educación. Y no olvidemos tampoco en ese necesario pacto garantizar el Derecho a la Educación de los alumnos en contenidos comunes para toda España en Historia y Geografía, algo que no puede quedar al albur de negociaciones políticas.

El derecho a la educación es de los niños, la libertad de educación de los padres, y la obligación de prestar los medios para ello, de la Administración. No existe ni la libertad ni el derecho a la educación de la Administración.