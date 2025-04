«El orden y la limpieza nos acercan un poquito más a la felicidad»

J. Moreno Domingo, 10 de diciembre 2023, 08:09 | Actualizado 13:22h. Comenta Compartir

Conocida como la_ordenatriz en Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores, se ha convertido en un referente en el ámbito de la organización y limpieza en el hogar gracias a su enfoque práctico y distendido, que ahora traslada a la televisión de la mano de la cadena de televisión Enfamilia. La creadora de contenido Begoña Pérez salta a la pequeña pantalla con 'Los tips de La Ordenatriz', un nuevo programa, disponible bajo demanda en AMC Selekt, donde comparte con la audiencia sus trucos y consejos prácticos para mantener la casa limpia y ordenada.

–¿Cómo está viviendo la experiencia en la pequeña pantalla?

–Está siendo increíble. He colaborado en algunos medios, tanto radio como televisión, y es muy emocionante, pero ahora tener mi propio programa me parece utópico. Mi madre está emocionada viéndome en los capítulos. Soy una chica normal, que sigue dando consejos que yo pensé que a la gente no les interesaba, pero resulta que sí. A las personas les ayuda lo que les digo y eso es gratificante para mí.

–Con la pandemia tuvo su auge. Ahora que ha pasado ya esa época, ¿sigue contestando a sus seguidores en redes sociales?

–Sigo siendo la misma. No puedo olvidar que yo soy de una época analógica. Cuando abro mi cuenta de Instagram y me pongo a dar mis 'tips', la gente me empieza a preguntar. Les empiezo a contestar uno a uno porque pienso que eso no es una red social, sino que es mi persona la que quiere ayudar a otra persona. Esto se ha ido transmitiendo boca a boca y yo contesto con mis soluciones. Si no sirve, por lo que sea, pues seguimos investigando y mirando cosas hasta dar con el arreglo definitivo. Creo que eso le ha gustado a la gente. Lo hago con ánimo de ayudar.

–¿Se acostumbra a la fama?

–Voy a contar una cosa muy graciosa. Yo tengo una hermana gemela y toda mi vida me han confundido con ella porque somos bastante parecidas. Mucha gente nos confunde. Pero todo son halagos.

–¿Cuáles son sus referentes e inspiraciones para trasladar luego los consejos a sus seguidores?

–Yo no sabía que podía hacer tantas cosas. Creo que es un cúmulo que lo tenía ahí como escondido en el cerebro o algo. Entonces, lo saco a la luz y empiezo a probar. También hay muchísimos ensayos de error, me he cargado muchas cosas en mi casa (risas). Pero cuando uno se pone a estudiar o en modo arreglo, puede salir un 50% bien o un 50% mal. De momento, va ganando que me vayan saliendo las cosas bien.

–¿Lo del orden se lo han inculcado desde pequeña en casa?

–Para nada, mi madre no es nada amante de la casa. De hecho, ella misma me pregunta que cómo sé yo tanto. Muchas veces veo algo y lo persigo hasta encontrar una solución.

–Y siempre hay que solucionar algún problema nuevo en la casa, ¿no?

–Sí, siempre hay cosas que arreglar y cosas nuevas o distintas que solucionar. Hay que tener claro una cosa: la casa es infinita. Es como nuestra vida; puede ser lo más variada del mundo.

–¿Cuáles son los beneficios del orden y la limpieza?

–Si tú vas a una casa y ves que está desordenada, piensas también, automáticamente y sin querer, que está sucia. Pero cuando tú ves una casa que está ordenada, también sin querer, piensas que está limpia. El desorden, por ejemplo, nos puede llevar a esos momentos histéricos en el que no encontramos las llaves y eso, desde luego, no lleva a la felicidad. Por eso siempre digo: el orden y la limpieza nos acerca un poquito más a la felicidad, porque nos trae paz y serenidad y, sobre todo, el saber priorizar. Tener todo perfecto es imposible, como en la vida misma, pero sí que importante tenerlo bien.

–¿Cómo lleva la comparación con Marie Kondo?

–No estoy a su nivel ni de broma (risas).

–¿Tiene 'haters' en sus redes sociales?

–En general mi comunidad es muy guay. Mi vocación es la de ayudar claramente. La gente es muy agradecida, pero luego hay otra que me echa en cara que no les haya contestado, porque no llego a todo.

–¿Qué es lo que no puede aguantar al entrar a una casa?

–Que esté la entrada de la casa desordenada. Eso me parece que no da buena impresión y no ayuda a nada. Y si no ayuda, no es práctico.