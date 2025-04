Optimismo africano sobre los fondos de adaptación

iñigo gurruchaga Enviado especial. Glasgow Jueves, 11 de noviembre 2021 | Actualizado 17/11/2021 11:02h. Comenta Compartir

Balgis Osman Elasha, principal responsable de Clima y Crecimiento Verde en el Banco Africano de Desarrollo, afirma que hay optimismo sobre el acento que el acuerdo final de la COP26 en Glasgow pondrá en la adaptación a los cambios climáticos. Se espera que asigne un porcentaje alto de los fondos disponibles para países en desarrollo para prevenir daños o protegerse de fenómenos climáticos adversos.

La cumbre ha tenido un tono de enfrentamiento entre ricos y pobres, por el incumplimiento por los primeros del compromiso, en París, de tener disponibles 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 para financiar actividades relacionadas con la descarbonización y el cambio climático. Es posible que esa cantidad- en la que ha fallado la predicción optimista sobre los fondos privados- se logre en 2022.

Balgis, doctora en la Universidad de Jartum y científica del Panel Interguberrnamental del Cambio Climático(IPCC), evoca la responsabilidad de los países industrializados en el calentamiento y justifica su compromiso de ayudar a los países en desarrollo, «para crecer, de una manera limpia esta vez». «No pueden seguir la misma senda», afirma, «y hay ahora costes adicionales».

Explica que «se han hecho muchas promesas para proveer finanzas, tecnología, capacidad,...», pero la prueba de la experiencia de promesas incumplidas es que la mayor parte de los compromisos de descarbonización de los países en desarrollo son condicionales. «Van a utilizar sus recursos domésticos para cumplir sus objetivos, pero reeducirán las emisiones si reciben lo prometido».

Pero esta veterana de las instituciones de la ONU que desempeñan un papel significativo en la política internacional del cambio climático añade que «el problema no es solo que no haya 100.000 millones de dólares». El problema adicional es que no es fácil acceder a los fondos disponibles en una compleja estructura de cantidades asignadas a al menos tres entes diferentes, supervisados por el fondo principal.

Separaciones

El Green Climate Fund pide demasiada información, según la directiva sudanesa del BAfD. Su banco ha desarrollado instrumentos y metodologías pare medir las emisiones, pero, además de tener que elaborar varios dossieres para presentar la solicitud al fondo, hay un problema esencial: «Proyectos de desarrollo y de adaptación son similares, es muy difícil diferenciarlos».

Pone el ejemplo de un proyecto de captura de agua para mejorar las condiciones del suelo de cultivo. «Puede ser de desarrollo, porque no tienes ese tipo de esquema en África, pero para ser aceptado tienes que vincularlo directamente al cambio climático», explica Balgis. Es una expresión de las frustraciones de un continente que se ve empujado por fuerzas que no habría contribuido a crear.

Hay otras frustraciones. El capítulo de Pérdidas y Daños se arrrastra al menos desde 2013. En aquel tiempo inicial se hablaba abiertamente de compensaciones, recuerda la africana, pero ahora pasa por la agenda de cada COP con ocasionales buenas palabras y sin que nada ocurra. «Ha sido siempre así», dice sobre la expectativa de que la decisión de Glasgow no incluya nada sustancial sobre el asunto.

Los países ricos han movilizado 12 billones en un programa de estímulo tras la Covid, afirma Balgis, y el IPCC ha calculado que, para cumplir con el objetivo de 1.5º, harían falta entre uno y dos billones cada año hasta 250. ¿Por qué no lo hacen? «No lo entiendo», replica la directiva del banco africano