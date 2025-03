Un opositor a bombero denuncia que otro candidato logró plaza al declararse mujer

Un aspirante a bombero de Madrid ha denunciado que se ha quedado sin plaza después de que otro candidato haya adelantado cien puestos tras declarar ... que se había cambiado de sexo y así «beneficiarse de unas marcas más flexibles».

«Soy el opositor 126, el último que cerraba las listas provisionales en esta oposición. No obstante, me he visto desplazado al puesto 127, y con ello fuera de plaza, como consecuencia del uso de una ventaja injusta y fraudulenta por uno de los aspirantes que ha conseguido pasar del puesto 201 al 101. Este aspirante ha alegado su condición de mujer con la única finalidad de beneficiarse de unas marcas físicas más flexibles, y con ello adelantar a 100 personas en el proceso selectivo», ha publicado en sus redes sociales Raúl Asenjo, el candidato que se ha quedado fuera de las listas.

Tras conocer la denuncia, el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que abrirá una investigación. «Madrid ya advirtió de que esta situación se podía producir tras la puesta en marcha de la Ley Trans. El tribunal de la oposición va a comprobar que no se haya producido ningún fraude y que este opositor ya figurara como mujer de forma legal desde el inicio del proceso. En caso de que no haya sido así, se adoptarán las medidas oportunas», asegura el Ayuntamiento.

Las pruebas físicas a las que se someten los aspirantes a bomberos son carreras, natación, cuerda o escalar una torre y las marcas que se exigen son más exigentes para los hombres que para las mujeres.