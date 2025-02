La onda expansiva del Mar Menor

«No puede ser que el agua del campo vaya a un ecosistema débil como el Mar Menor»

A. SALAS De los campos de Víctor Fernández Henarejos (57 años, Los Alcázares) solo salen los cargamentos de brócoli una vez al año. Comenta con ironía que otros productores agrarios le llaman 'el tonto del campo' porque se niega a exprimir sus tierras con dos o tres cosechas anuales, lo habitual en el Campo de Cartagena. «Con una me basta para que mi familia viva sin apuros; es lo que hemos hecho toda la vida mi abuelo, mi padre y yo», explica.

Víctor deja sus tierras a partir de mayo para que anide la canastera, una especie de golondrina grande en color pardo y con un círculo negro bajo el pico, que vuelve de África en primavera. «Utilizo abono orgánico en las tierras de la zona 1 -marcada por la ley- y en la zona 2 solo lo que exige la normativa», explica.

Cuando escucha a otros agricultores quejarse sobre la 'criminalización' del campo por la degradación del Mar Menor, responde que «yo no me siento culpable. No estoy investigado. No tengo miedo». Deja claro que «no todos somos iguales». Ha sentido en su propio bolsillo el efecto en cadena de la crisis ambiental, ya que este año se le han quedado sin huéspedes los 6 apartamentos que tiene en una localidad turística del Mar Menor.

Más controles y auditorías

«No puede ser que el agua del campo vaya a un ecosistema débil como el Mar Menor», afirma Víctor. El agricultor da fe de que «hay 50.000 hectáreas más de cultivos que antes no existían, y eso es mucha agua dulce y mucho abono si haces tres cosechas al año». La filtración de nitratos agrícolas al acuífero emponzoña de forma imparable la laguna, que también recibe toneladas de sustancias químicas por las ramblas y escorrentías.

Las restricciones que impone la Ley del Mar Menor al campo -aunque insuficientes para una parte de la sociedad- está ya desplazando algunos cultivos a otras zonas de la Región de Murcia e incluso a otras provincias, según confirma el hasta hace una semana presidente de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas de la Región (Proexport), Juan Marín. «Todo se está reordenando, pero a los agricultores les afecta mucho que se deprecie el valor de sus tierras, en algunos casos un 50%», asegura Marín.

Niega que compañías como Lidl o Aldi hayan dejado de comprar lechugas y brócoli del Campo de Cartagena. «Ni siquiera nos preguntan por el Mar Menor, solo nos piden garantías de que les serviremos los productos», afirma el presidente de los productores murcianos, que sí reconoce que «se han redoblado los controles y auditorías, y nos parece muy bien. Esto no es más que una guerra mediática y de las redes sociales», opina.

Sobre el proceso judicial que investiga los vertidos agrícolas a la albufera, con excargos públicos y 39 empresas procesadas en el caso 'Topillo', asegura que «hay más de 50.000 agricultores y solo hay problema con 39. Pues que se aparten».