Cada once minutos muere una persona que esperaba las ayudas a la dependencia Aumentan los presupuestos autonómicos pero la lista de espera apenas se reduce, con un tiempo de espera medio de 430 días para que llegue una respuesta oficial

Miércoles, 15 de diciembre 2021

El propósito del Gobierno de reducir las listas de espera de la dependencia en 60.000 personas se queda en menos de la mitad, unas 26.000 han sido beneficiadas por el Ministerio de Derechos Sociales, señala el Observatorio Estatal para la Dependencia, que hace un balance cuando se cumplen 15 años de la aprobación de la ley de dependencia.

Mientras tanto en 2021 «43.381 personas fallecieron en las listas de espera», indica la plataforma, de los que 26.212 ya tenían reconocido el derecho a gozar de una prestación pública, aunque todavía no habían recibido la primera. Es lo que se conoce como el «limbo de la dependencia». Otras 17.169 personas esperaban la resolución del grado correspondiente.

«Son personas muy vulnerables y no mueren por no tener la prestación o el servicio, pero si se agranda su sufrimiento y soledad de la desatención y la falta de apoyo del Estado», responde José Manuel Ramírez, director de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que calcula que el tiempo de espera medio es de 430 días. Una persona cada once minutos fallece sin haber podido salir del «laberinto burocrático» que implica el reconocimiento a su derecho de ayuda.

Más dinero

Esta situación sucede cuando se ha aumentado el presupuesto de las comunidades autónomas y se «han recuperado los recortes de 2012», con desigual cumplimiento, denuncia el Observatorio. «Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad. Es necesario simplificar los procedimientos».

En cifras, el porcentaje de personas en lista de espera con relación al total de las beneficiarias es del 14,5%. Son 205.965, con datos actualizados a noviembre de 2021. «Se está abandonando sin atenciones a las 423.265 personas que están a la espera de un procedimiento», dice el informe. Hay sin embargo un aumento de beneficiarios de un 7,8% con relación al anterior periodo. Las personas beneficiarias con prestación suman 1.211.931, y los que están en lista de espera llegan a representar el 4,5% de la población.

A pesar de estos resultados, la cifra de personas que han fallecido sin ver materializada su ayuda ha descendido de 55.487 individuos a los 43.381 de este informe reciente.