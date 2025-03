Once funcionarios heridos en la prisión de Albacete por el incendio de una celda

Once funcionarios del centro penitenciario de Albacete «La Torrecica» han resultado heridos por inhalación de humo debido al incendio de una celda de la cárcel ... provocado por un recluso. Los hechos ocurrieron en la noche del jueves cuando un interno conflictivo y con un amplio historial de incidentes violentos en este centro, según fuentes sindicales de esta prisión, incendió la celda de aislamiento que ocupaba de forma preventiva.

Como consecuencia del fuego, cuatro funcionarios tuvieron que ser trasladados al servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Albacete y el resto recibió atención médica en la misma prisión. En cuanto al interno que causó el fuego, también fue evacuado a este hospital.

Según explicó este viernes el portavoz del sindicato ACAIP/UGT, Carlos López, «gracias a la rápida intervención de los funcionarios que estaban de guardia se ha evitado una tragedia porque no hay que olvidar que esta cárcel no debería albergar a presos con alto perfil de conflictividad». Este sindicato y CC.OO. coinciden en que la cárcel albaceteña adolece de falta de medios pues, por ejemplo, a la hora de este incendio no había ningún médico en la cárcel y, además, el psiquiatra sólo visita «La Torrecica» cada dos o tres meses.

Según Daniel Paños, representante de CC.OO. en esta cárcel, las instalaciones de la prisión «no son las adecuadas para albergar a este tipo de reclusos conflictivos pues datan de los años 80, son antiguas, insuficientes e inseguras y, además, sufrimos falta de personal porque sólo tenemos a un funcionario por módulo».