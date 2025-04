Las olas de calor reducen la cosecha de miel de La Alcarria

J.M.L. Guadalajara Domingo, 21 de agosto 2022, 14:12 | Actualizado 14:38h. Comenta Compartir

Las sucesivas olas de calor de este verano y la sequía de los últimos meses van a provocar un notable descenso de la cosecha de miel de La Alcarria, una de las más valoradas de España. Los apicultores de esta comarca situada entre las provincias de Guadalajara y Cuenca prevén obtener unos 5 kilos de miel por colmena cuando en años pasados se extraían entre 15 y 18 kilos.

Según Sergio Viñuelas, técnico de la Asociación de Apicultores de La Alcarria, esta drástica caída de la producción obligará a muchos apicultores a < >. La falta de lluvias y, sobre todo, el fuerte calor de este verano impiden a las abejas realizar su trabajo y elaborar la miel que, en La Alcarria, se cosecha en tres variedades: romero, espliego y multifloral (compuesta por tomillo, romero, espliego y ajedrea).

Las tres van a verse afectadas por la caída de la producción debido a que las plantas se han quedado sin savia. Esto, sumado al frío que las colmenas soportaron durante la primavera, impedirá que los apicultores puedan lograr las cantidades de años anteriores durante la campaña de recogida que comienza a finales de agosto y principios de septiembre.

Abejas sin plantas

Si a corto plazo, el sector de la miel de La Alcarria va a tener problemas, a medio plazo la situación no va a ser mejor ya que este verano numerosos incendios forestales han afectado a esta comarca y las abejas no encontrarán las plantas que necesitan. Una mala noticia no sólo para quienes se dedican a elaborar y envasar miel sino también para los consumidores de este producto natural que la abeja produce a partir del néctar de plantas o de secreciones de partes vivas de plantas y de excreciones de insectos chupadores presentes en las partes vivas de plantas que las abejas recolectan y transforman en las colmenas para que maduren.

La miel que finalmente llega al consumidor contiene una gran cantidad de nutrientes saludables y antioxidantes que ayudan a disminuir la presión arterial, el colesterol malo y los triglicéridos.