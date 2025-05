La ola de agresiones sexuales en Cataluña de menores en grupo destapa un reto difícil de atajar

En solo 10 días, han trascendido seis casos de agresión sexual grupal entre menores en Cataluña. Los expertos atribuyen este aumento al consumo de pornografía ... entre los adolescentes, que les lleva a imitar aquellos comportamientos que ven sin ningún filtro en sus pantallas.

El Govern catalán apela a la educación y a la formación, pero no pone soluciones inmediatas sobre la mesa. Descarta además abrir el melón de si se debe adelantar la edad penal para los menores. La sociedad catalana está consternada. No en vano, en la mayoría de algunos de los últimos casos denunciados de violaciones en grupo entre menores hay chicos implicados por debajo de los 14 años. Tras agredir sexualmente a una niña, siguen yendo «tranquilamente» al colegio, criticó el alcalde de Badalona, que fue quien pidió abrir el debate sobre el cambio de la edad penal.

En Badalona, una niña de 11 años de origen ghanés fue violada por seis menores en el baño de un centro comercial. Tres de ellos son menores de 14. Ocurre lo mismo con los casos de El Vendrell y Salou, ambos en Tarragona. En el Vendrell hubo tres menores de 14 años implicados en una presunta agresión cometida sobre dos menores en el patio del instituto. En Salou, cuatro responsables de una supuesta agresión sexual a una niña de 13. Tres tienen 16 y uno es menor de 14. Pasó en casa de uno de ellos.

LA CLAVE: Desafío en aumento. La Generalitat atendió en 2022 a 100 menoresde 14 años implicados en delitos de violencia sexual

Los casos de El Vendrell, Rubí y Cervera han ocurrido en pleno centro educativo. El primero, en el patio; el segundo, en clase, ante la presencia de un docente que no se percató; y el tercero, también en clase y ante los demás alumnos, que no dijeron nada por miedo.

La Generalitat ha llamado a toda la sociedad a implicarse y ha pedido reenfocar la perspectiva. «La escuela no deja de ser un reflejo de la sociedad, desgraciadamente seguirán pasando casos, por muchos protocolos o recursos que pongamos. Lo que debemos hacer es un cambio de mirada: debemos identificar las violencias, pero sobre todo detectarlas y ponerlas en conocimiento de todos para actuar», afirmó el consejero de Educación.

En cualquier caso, hay cuestiones a revisar, porque en algunos de los casos, se han producido errores. «Ha fallado el sistema», es un «fracaso de todos», aseguró la Síndica de Greuges, sobre Badalona. Pero hay más. Por ejemplo, en Cervera, un chico de 15 años fue presuntamente agredido sexualmente, estuvo 15 días en casa por miedo a volver y cuando regresó tuvo que compartir clase con los dos presuntos agresores, que siguieron acosándole. Los padres han decidido cambiar de escuela.

En Badalona, uno de los supuestos agresores de la niña de 11 años comparte instituto con el hermano de la víctima. La familia denunció el caso hace tres meses y Educación no tomó medidas hasta que el caso estalló en los medios de comunicación, hace 10 días. Ahora hay más presencia policial y el hermano de la víctima acude a clase con un agente de paisano. Tres meses ha tardado la Administración en reunirse con los centros educativos a los que acuden algunos de los implicados en la violación grupal a la pequeña. Fueron seis: uno no ha sido identificado, dos están internados en un centro de menores y tres acuden diariamente al instituto. La víctima va a otro centro, ya que está en primaria.

Cadena de errores

El caso de Badalona ha registrado un cúmulo de errores. El vigilante al que la víctima recurrió en un primer momento tras ser violada la ignoró, lo que impidió activar de inmediato la investigación y detención de los violadores. Pero lo que es aún más grave: los agresores grabaron los terribles hechos en el centro comercial y los colgaron en Telegram. Alumnos del instituto estuvieron al menos dos meses sin decir nada. Algunos padres, lo mismo, y el vídeo pasó inadvertido para los docentes. La denuncia a los Mossos fue en diciembre y hasta tres meses después el centro escolar no tuvo conocimiento de los hechos. Una información clave no fue compartida por la Policía con las autoridades educativas. El Ayuntamiento también se quejó de no haber sido informado.

Esta falta de coordinación también se dio en la tragedia de Sallent, en la que dos gemelas saltaron por el balcón. Una de ellas murió y la otra resultó gravemente herida. Educación ha decidido cesar al director del instituto. En el entorno de las chicas acusan al centro de no haber hecho nada para evitar el acoso que sufrían por ser argentinas y por sentirse un chico una de ellas. El centro no detectó ninguna situación de acoso. De hecho, cuando ocurrió el dramático suceso, la administración catalana mantuvo dos versiones distintas. Los mossos hablaban de un caso suicidio por 'bullying', mientras Educación lo negaba.