El 'ojo' de Europa en el centro de España

Beirut. Explosión en el puerto. El 4 agosto de 2020, en plena pandemia, la explosión de casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut costó más de 200 vidas. El SatCen aportó una evaluación casi inmediata sobre lo ocurrido en un momento en el que las comunicaciones estaban limitadas y no se podía viajar allí debido a las restricciones.

Cuando Sun Tzu, el renombrado general chino, filósofo y autor del más citado de los tratados militares –'El arte de la guerra'– reservó un capítulo de su obra a la importancia de la información en los conflictos no hacía sino señalar una dirección que tras un recorrido de 25 siglos ha recalado en alturas entonces inimaginables. Niveles que aún hoy son desconocidos para el común, que vive ajeno a que buena parte de su seguridad colectiva se sostiene gracias a los incalculables caudales de información que manejan los estados, a la postre los encargados de garantizarla.

Por la responsabilidad que atiende desde 2019 como director del Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen), Sorin Ducaru pasaría por ser uno de los hombres mejor informados del continente, si no del planeta. Por su manos, por la de los 150 hombres que trabajan en esta agencia de la Unión Europea radicada en la base aérea de Torrejón de Ardoz, casi a un paseo del centro de Madrid, pasan millares, millones de datos que aportan decenas de satélites, pero también otros que cosechan de fuentes abiertas, como publicaciones en redes sociales.

– Son ustedes como el 'gran hermano' europeo que todo lo ve...

– No, no somos un 'gran hermano ', y tampoco tenemos una 'bola de cristal' en nuestras manos; en SatCen utilizamos imágenes de proveedores comerciales a las que cualquier usuario civil puede acceder también. Y la privacidad de los ciudadanos está regulada por la ley y actuamos de acuerdo con ella. Puede que le decepcione, pero no hacemos lo que se ve en las películas de espías. Pero, lo que sí hacemos es proporcionar una conciencia basada en datos satelitales, lo que es realmente importante para la seguridad de la UE.

Lo asegura Ducaru, ingeniero y diplomático que antes de fraile superior en esta cocina de información sensible fue embajador de Rumanía en Washington, su representante ante Naciones Unidas y secretario general adjunto para Desafíos de Seguridad Emergentes de la OTAN o jefe del Comité de Ciberdefensa, entre otras minucias que jalonan su hoja de servicio.

El Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen) ocupa un anodino edificio funcional en mitad de la nada de la base militar de Torrejón, aunque se trata de una agencia civil. Ninguna señal externa permite atisbar siquiera unas tripas atestadas de tecnología de alto nivel y el capital humano excepcional que alberga. No hay parábolas gigantescas, ni enormes antenas captando ondas. En realidad, toda la tecnología se presume desde un ejercicio de fe del periodista, porque una barrera de puertas futuristas, una especie de tornos conventuales del siglo XXII, separan radicalmente al visitante del área sensible. Y uno se imagina en ese lado decenas de pantallas encendidas, luces brillando, impresoras escupiendo folio tras folio, informes que enseguida llegarán a despachos de poder.

Ampliar Sorin Ducaru, en las instalaciones del Centro de Satélites de la UE. P. Cobos

Paradójicamente, SatCen no tiene ni opera satélites propios y trabaja con las imágenes y la información que le proporcionan centenares de ingenios que monitorean la Tierra «con muchas aplicaciones civiles importantes», explica Ducaru. Nuestro objetivo es utilizar esos activos espaciales para proteger a los Estados miembros, a la UE y a sus ciudadanos de peligros que surgen en las proximidades de la UE, o desde lugares más distantes». Y cuando el director del centro explica esto, la mirada se dirige inevitablemente a Ucrania. «La guerra de Ucrania es un ejemplo donde ofrecemos análisis de valor estratégico o apoyo para la ayuda humanitaria, pero también abordamos otras crisis como sería la del impacto del cambio climático en África, que puede generar sequías, migraciones y hasta posibles conflictos».

El director Ducaru aborda otros trabajos recientes: «El SatCen ha proporcionado mapas de evacuación en situaciones de crisis, como ocurrió en Sudán este año y en Afganistán, en 2021, donde las imágenes satelitales nos permitieron ofrecer información sobre las vías de evacuación o determinar si una ruta es viable o está controlada por parte de unidades militares insurgentes; mostramos las mejores rutas de escape y ayudamos a salvar vidas. Lo mismo que en Ucrania, donde hemos apoyado en la evacuación de las embajadas y dado cobertura a los países vecinos para preparar la llegada de refugiados en masa». El centro apoya y facilita el trabajo de la ayuda humanitaria y ofrece lecturas de lo que ocurre en la frontera europea, «pero en Ucrania no estamos involucrados en operaciones militares», reitera.

Evacuación de emergencia. Durante la crisis afgana de agosto del 2021, SatCen proporcionó mapas de referencia para apoyar la evacuación de los ciudadanos de la UE en Kabul. Los mapas de referencia fueron determinantes para permitir a los ciudadanos europeos expatriados alcanzar el aeropuerto cuyos accesos estaban colapsados por miles de locales que huían del terror talibán.

– El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, máximo responsable de SatCen, calificó el centro como «los ojos de Europa en el espacio»...

– Un ojo de Europa en el centro de España sí, somos los ojos de Europa, ya que compartimos información con todos los Estados miembros, pero también es importante destacar que los Estados miembros tienen sus 'propios ojos' centrados en sus prioridades nacionales. SatCen atiende en demandas específicas de los Estados miembros y de las instituciones de la UE, por lo que sí, somos los ojos de Europa».

Se trata, al fin y al cabo, de recabar tanta información como pueda emplearse como herramienta para la paz. Al fin y al cabo, la forma ideal que enseñó Sun Tzu en 'El arte de la guerra' era «vencer sin derramar sangre».

Ampliar La maqueta de un satélite recibe al visitante en el Centro Pablo Cobos Y todo esto, ¿quién lo paga? Cuando el escritor Josep Pla llegó a Nueva York (1954) quedó impresionado por los rascacielos, las luces y los neones; ante semejante despliegue, preguntó «Y todo esto, ¿quién lo paga?». En el caso del Satcen, con un presupuesto de más de 35 millones de euros al año, la mitad la pagan los Estados miembros, que aportan en función de su PIB. El resto proviene de la facturación de los trabajos que hace para terceros (Naciones Unidas u OSCE, por ejemplo). También la Comisión Europea y agencias como Frontex asumen otra parte del presupuesto. «En ocasiones, trabajamos con terceros países, pero cualquier encargo debe ser aprobado por los 27 Estados miembros», explica Sorin Ducaru. Después de 30 años, el SatCen se nutre del flujo de satélites europeos en un 86% (hace una década el 8%), lo que dice, y dice bien, de la alta capacidad tecnológica europea, aunque apunta a un nuevo problema: el aumento exponencial del tráfico en el espacio. En ello también ha trabajado el Centro. «Necesitamos reglas estrictas para minimizar la proliferación de basura espacial», se lamenta Ducaru.