Es oficial: a partir de febrero de 2026 necesitarás autorización para viajar a Reino Unido ​Los españoles que no tengan visado o residencia legal en el Reino Unido necesitarán una Autorización Electrónica de Viaje. Te explicamos cómo solicitarla

Irene Toribio Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:26 Comenta Compartir

El Gobierno acaba de confirmarlo: a partir del próximo 25 de febrero de 2026, no se podrá viajar a Reino Unido sin previo permiso. Los españoles que no tengan visado o residencia legal en el Reino Unido necesitarán una Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés) para viajar al Reino Unido.

La Autorización Electrónica de Viaje ya se viene exigiendo desde el 2 de abril de 2025 pero, a partir del 25 de febrero de 2026, se aplicarán normas más estrictas y las aerolíneas ya no permitirán embarcar a los viajeros que sólo presenten la solicitud del ETA, siendo necesario contar con una resolución favorable.

Qué es la ETA

Es un permiso para viajar al Reino Unido que el Gobierno británico exige a todos los viajeros que no necesitan visado y viajan para estancias de corta duración (menos de seis meses). No es un visado, sino una autorización previa (electrónica) para viajar. Debe obtenerse antes de la salida hacia el Reino Unido.

Cuánto cuesta y cuánto dura

Solicitar el ETA cuesta 16 libras. No habrá reembolso en caso de denegación. La validez del ETA es de 2 años o hasta que caduque tu pasaporte, lo que ocurra primero. Durante ese período, podrás realizar múltiples viajes al Reino Unido para estancias de hasta seis meses cada vez, siempre que utilices el mismo pasaporte con el que solicitaste la ETA. Si cambias de pasaporte, necesitarás una nueva ETA.

Quién necesita autorización y cómo se consigue

Todos los ciudadanos españoles que no residan en Reino Unido necesitarán esta autorización, ya sea si viajan por vacaciones, negocios o una visita familiar, entre otros motivos. Además, también es necesaria para hacer tránsito en el Reino Unido cuando haya que pasar un control fronterizo.

Sin embargo, la autorización electrónica de viaje no autoriza a trabajar o estudiar en el Reino Unido. Quienes se desplacen con este motivo necesitarán un visado.

Para conseguir esta autorización, desde el ministerio recomiendan solicitarla autorización en la app oficial del Gobierno de Reino Unido. «Hay otros proveedores que ofrecen sus servicios a precios muy elevados, y tmbién se han detectado casos de estafa», advierten.

Es recomendable realizar la solicitud, al menos, tres días hábiles antes del viaje para evitar contratiempos, aunque por lo general, la respuesta se obtiene en pocos minutos.