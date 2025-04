OCU aclara cuánto dinero máximo deberías tener en el banco

redacción Jueves, 1 de septiembre 2022, 14:05 Comenta Compartir

A todos nos gustaría ver un número 'con muchos ceros' en nuestra cuenta corriente, pero no es lo ideal. Así lo apunta la Organización de Consumidores y Usuarios, que asegura que lo mejor es no tener demasiado dinero en el banco, ni demasiado poco. Entonces, ¿cuánto dinero deberíamos tener guardado en el banco? «En el banco, no más de 100.000 euros», señalan. Si no puedes tener los ahorros en la cuenta corriente, ¿qué hacer con ellos? Pues depende, así lo explica la OCU:

- Para los ahorros a corto plazo, es decir, para el dinero del que puedas prescindir por un periodo de 12 meses, puedes invertir en un depósito a un plazo de un año. No olvides que algunos depósitos no permiten la cancelación anticipada, o solo a costa de perder toda la rentabilidad acumulada.

- Para los ahorros a más largo plazo, o sea, para el dinero que no tienes previsto tocar en los próximos 5 años e idealmente 10 años, puedes obtener algo más de rentabilidad, sabiendo que habrá temporadas en las que sufras algunas pérdidas. Lo mejor es seguir los consejos de OCU Inversiones, donde podrás obtener consejos independientes y adecuados a tu perfil de riesgo.

Pero en todo caso, si tus ahorros superan los 100.000 euros en cuentas y depósitos, procura repartirlos en varias entidades, pues en la zona euro, el Fondo de Garantía de Depósitos cubre sólo hasta 100.000 euros por titular si el banco quiebra y no puede devolver lo que guardes en él.

Por otro lado, si mantienes un saldo promedio muy bajo, corres el riesgo de quedarte en números rojos y que el banco te empiece a cobrar comisiones, porque te pasen un cargo inesperado o un recibo por un importe superior al que esperabas.

Desde OCU aseguran que «las cuentas corrientes no son el mejor sitio para mantener nuestros ahorros, ya que prácticamente ninguna entidad las premia con intereses».