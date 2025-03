Cuidado con estas prácticas de los restaurantes: ¿Son legales? OCU avisa Cobrar sumplementos por los cubiertos, no dejarte pagar con tarjeta... Estas son las prácticas que son y no son legales en los restaurantes españoles

Sumplemento por el servicio en terraza. Suplemento por los cubiertos. ¿El pan? se cobra. ¿El hielo? también. Cobrar un dinero previo para garantizar una reserva. Nada de reservas a una sola persona. O nada de grupos. ¿La carta? solo a través de un código QR. Todas estas prácticas son cada vez más frecuentes en bares y restaurantes de toda España, pero no todas son legales, o han de ser previamente informadas. Por eso, desde OCU han querido aclarar qué pueden y no hacer bares y restaurantes para que lo tengas en cuenta antes que te ocurra.

Prácticas legales:

- Cobrar por pan, hielo o leche en el café: Es legal si está claramente indicado en la carta o lista de precios. La legislación lo permite, así que por ejemplo si un establecimiento quiere cobrarte el hielo, debe indicar en la carta o la lista de precios el coste de la bebida con y sin hielo.

- Cobrar un anticipo por reserva: Es legal siempre que se descuente del total final.

- Imponer un consumo mínimo o tiempo limitado en terrazas, si se informa previamente.

- Negarse a aceptar pagos con tarjeta o exigir un importe mínimo, siempre que esté claramente indicado: deben anunciarlo con claridad en el establecimiento para que lo sepas antes de consumir.

Prácticas ilegales:

- No incluir el IVA en los precios de la carta. «Algunos establecimientos muestran los precios de la carta sin incluir el IVA. Son muchos los consumidores que ven su factura engrosada en un 10% sobre lo esperado por culpa del IVA. La legislación vigente señala que no está permitida la advertencia «IVA no incluido»: los precios que figuren en la carta o lista de precios ya deben llevar sumado el IVA: es una práctica ilegal», explican.

- Cobrar por el agua del grifo: Según la Ley de Residuos, debe ofrecerse de forma gratuita.

- Cobrar un suplemento por «cubierto» o «servicio» si no está autorizado por normativa autonómica.

- Cobrar un «plus» simplemente por efectuar una reserva. Eso sí, has de tener en cuenta que «sí pueden pedir por adelantado una cantidad en concepto de reserva que deberán descontarte después del importe total de la factura», señalan desde OCU.

- Obligar a dejar propina: Es completamente voluntario.

- No aceptar pagos en efectivo: Es ilegal, ya que es una moneda de curso legal.

- Cartas en formato QR, únicamente. Los bares y restaurantes deben tener cartas físicas o listas de precios visibles en sus establecimientos, de otra manera pueden ser objeto de sanción por falta de información.

Otros aspectos a tener en cuenta:

- Productos fuera de carta. «Deberían indicarte su precio al ofrecértelos. Si es muy elevado, podrías negarte a pagarlo y exigir que te cobraran lo mismo que un plato similar de la carta», explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios.