La OCU alerta de nuevos casos de estafa: se están haciendo pasar por la Consejería de Sanidad La Organización de Consumidores y Usuarios ha expresado su preocupación ante este aviso de la Consejería de Sanidad

Irene Manzano Domingo, 26 de octubre 2025, 10:49 Comenta Compartir

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha hecho eco de la reciente alerta emitida por la Consejería de Sanidad. Ha aparecido un nuevo fraude que está suplantando la identidad de este organismo y está engañando a la ciudadanía a través de mensajes falsos que solicitan la renovación urgente de la tarjeta sanitaria en un plazo máximo de 48 horas.

La modalidad delictiva en cuestión es la denominada como 'phishing', cuando es a través de correo electrónico, o 'smishing', cuando se envían mensajes por SMS. Y su objetivo es la obtención de datos personales y/o bancarios a través de un enlace externo que suele acompañar al respectivo texto.

Desde OCU consideran que este estilo de estafas constituyen una amenaza creciente para los derechos y la seguridad de los ciudadanos. Un engaño que apela al miedo y aprovecha la desinformación mediante mensajes alarmantes que incentivan al usuario a actuar de forma rápida y sin ser realmente consciente de los datos comprometidos que está facilitando. Desgraciadamente la existencia de estos fraudes está incrementando, ¿cómo puede el ciudadano de a pie protegerse de ellos?

Consejos para no caer en este tipo de amenazas: Ante enlaces sospechosos, no clicar ni responder : ningún organismo oficial te solicitará renovar una tarjeta sanitaria mediante correos o SMS con enlaces externos. Es un proceso automático que no requiere la intervención ciudadana.

Nunca facilites datos personales y bancarios si recibes un mensaje con esta supuesta 'urgencia' : en caso de haberlos enviado, contacta rápidamente con el organismo oficial para notificarlo y toma medidas de protección como cambiar las contraseñas o prestar especial atención a cualquier movimiento sospechoso en la cuenta bancaria.

Verifica siempre la fuente oficial antes de actuar: ante la duda contacta personalmente con la entidad oficial.

Desde OCU también piden una mayor formación y sensibilización sobre fraudes digitales para cesar la desinformación común que hay en torno a ellos, y que el usuario puede identificar si la notificación que ha recibido es un engaño o no. Además de un refuerzo en los mecanismos de seguridad de las entidades que incluya una respuesta rápida y eficaz que disminuya la propagación de estas estafas lo máximo posible.