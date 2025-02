Los ochocientos panetones solidarios del mejor pastelero

J. M. Martes, 20 de diciembre 2022, 10:54 Comenta Compartir

Oriol Balaguer (Calafell, Tarragona, 51 años) es uno de los grandes maestros pasteleros del momento. Cuenta con los premios más prestigiosos; suyo fue el mejor postre del mundo en 2001 y entre otros títulos ostenta el de mejor pastelero de España (2008) y mejor chef pastelero de 2018, según la Academia Internacional de la Gastronomía. A Balaguer lo han encumbrado su creatividad y su alma de artesano, y por supuesto todo un arsenal de dulces artesanos que parece no tener fin, Bombones, curasanes, monas de Pascua (que para eso es catalán), palmeras de chocolate, roscones de Reyes... ¡y panetones! En todas esas delicias ha conseguido la etiqueta de 'el mejor'.

Así, su panetone de frutas ha sido considerado como el mejor panetone artesano de España y aunque su precio (29 euros) puede resultar asequible (un capricho es un capricho y a los caprichos, dicen, no se les mira el precio), no es un producto apto para todos los bolsillos. Hay familias, muchas familias, que directamente no se lo pueden permitir porque necesitan esos 29 euros para llenar la nevera. Y en su lista de la compra habrá pan, leche, pasta, huevos... pero no un panetone, si acaso algún turrón de marca blanca para endulzar la Navidad.

Pues bien, aunque no es un número significativo en el enorme pozo de la pobreza, 800 familias españolas van a poder probar uno de estos panetones gracias a una iniciativa solidaria que ha repartido este dulce manjar a personas en situación de vulnerabilidad. La acción se está llevando a cabo en media docena de ciudades españolas, entre ellas San Sebastián, Granada, Valencia y Madrid, donde tuvo lugar este lunes.

Detrás de la iniciativa está Compass Group, una compañía de restauración, que viene colaborando en otras campañas como el envío de alimentos a Ucrania. El acto de Madrid tuvo lugar en la Fundación para la Cooperación Solidaria, que son embajadores de ACNUR

Con esta acción de panetones navideños, se busca compartir un detalle especial más allá de las donaciones de alimentos, centradas en productos de primera necesidad.

Oriol Balaguer, presente en el acto junto a Fernando Pascual, director general de Compass Group Iberia, se mostró «muy agradecido de estar aquí otro año más en esta entrega de panetone solidario. Para mí es un honor, vivir es compartir y poder generar sonrisas a estas familias con mi trabajo es muy gratificante».

Pascual, por su parte, destacó que «con la entrega de nuestro panetone solidario queremos que las personas que atienden estas asociaciones tengan un detalle especial por estas fechas». De igual manera recordó que »esta acción ayuda a divulgar el programa Grow Food Banks (una iniciativa para recoger comida para los Bancos de Alimentos) y a que nuestros equipos entiendan la acción social y la importante labor que llevamos a cabo todos los días«.

En todas las ciudades han participado empleados de Compass Group España para manifestar su apoyo al proyecto y mostrar así su compromiso y sensibilidad ante el entorno social que les rodea.

La iniciativa Grow Food Banks comenzó en julio de 2020 a raíz de la pandemia y ya ha repartido más de 228 toneladas de ayuda donadas gracias a la solidaridad de todos los que colaboran.

En seis ciudades

Esta tercera edición del panetone solidario se está desarrollando en seis centros de distintas ciudades. En Barcelona se realizó en el Comedor Social de Navas, donde se repartieron entre 300 usuarios, todos ellos personas en riesgo de exclusión social.

En San Sebastián se entregaron 100 panetones entre las familias del Colegio Presentación de María, quienes están totalmente involucradas con iniciativas sociales y llevan a cabo numerosas campañas de recogidas de alimentos.

La campaña continuará en Granada, donde las personas que acuden al comedor social del hospital San Juan de Dios recibirán 100 unidades de este manjar navideño. En Mallorca se entregarán a la Cruz Roja de Baleares otros 100 panetones para personas de la tercera edad sin recursos que reciben los alimentos en sus domicilios, centros de acogida de refugiados de diferentes nacionalidades y menores que viven en pisos tutelados.

Y a los usuarios del albergue de San Juan de Dios de Valencia también se les entregarán 100 panetones en una merienda especial para las personas sin hogar y con el reparto a familias que residen en viviendas tuteladas.