«El objetivo es que la tecnología que se desarrolla allí arriba revierta aquí abajo»

Contaba Tom Wolfe en 'Lo que hay que tener' que, al seleccionar a los primeros astronautas, la NASA tomó como criterio que tuvieran cierto carácter taciturno, que se veía como signo de la sangre fría necesaria para subirse a una cápsula montada sobre lo que ... no dejaba de ser un misil balístico. Gracias a este carácter, Jim Lovell pudo avisar de que buena parte del Apolo XIII en el que viajaba hacia la Luna había reventado con un tranquilo «Houston, tenemos un problema», como si solo se hubiera fundido un fusible. A cambio, estos primeros astronautas no eran especialmente joviales, para desesperación de los periodistas que los tenían que entrevistar. Las cosas han cambiado. Y radicalmente. Por lo menos para la Agencia Espacial Europea (ESA). Porque si algo distingue a los leoneses Pablo Álvarez Fernández, ingeniero aeroespacial, y Sara García Alonso, bióloga molecular, integrantes de la nueva promoción del Cuerpo de Astronautas de la Agencia Espacial Euopea (ESA), es que se ríen todo el rato. Aunque se les haya interrumpido en sus respectivos trabajos, como es el caso.

- ¿Dónde están ahora mismo?

- Pablo Álvarez (P.A.): Yo en Madrid, en Getafe, trabajo en Airbus. Aunque ahora mi trabajo ha cambiado un poquito. Lo que estaba haciendo hasta ahora era gestión de proyectos industriales en cuatro plantas distintas.

- Sara García (S. G.): Ahora mismo estoy en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, también en Madrid, donde trabajo.

- Con Mariano Barbacid, ¿no?

- (S. G.): Efectivamente.

- Siguen con sus trabajos habituales, pero ¿ya se han hecho a la idea de que van a ser astronautas?

- (S. G.): Todo lo que está pasando ha sido un poco vorágine con los medios, pero sí que nos vamos haciendo a la idea de que nuestras vidas han cambiado.

- (P. A.) Poco a poco lo vas digiriendo. Aunque a veces todavía pienso que estoy viviendo en una película.

- ¿En qué momento de sus carreras decidieron llamar a la puerta de la ESA?

- (S. G.): No es algo que puedas decidir en plan «hoy voy a intentar ser astronauta», porque depende de que surja la oportunidad. La ESA no saca plazas de astronauta con mucha frecuencia. De hecho, las anteriores fueron en 2008 - 2009. Así que de entrada tiene que existir la oportunidad y, cuando se da, tienes que reunir los requisitos que se precisan para el puesto de trabajo. Entonces, cuando surge la oportunidad y realmente es algo que te motiva, pones toda la carne en el asador. En mi caso, me pareció que encajaba en el puesto, cumplía los requisitos y era el trabajo de mis sueños, así que decidí intentarlo e ir con todo.

- (P. A.): Lo mismo. Lo que sí es cierto que yo había estado ya un poco más metido en el sector y había intentado postularme para otro puesto en la Agencia Espacial Europea anteriormente. Y sí que alguna vez había mirado los requisitos para ser astronauta, y pensaba que podría encajar, pero lo veía como una locura. Pero cuando surgió esta oportunidad, lo preparé a fondo.

- Esta pregunta es casi inevitable. ¿De niños querían ser astronautas?

- (P. A.): ¡Sí, sí, sí! Bueno, como todos los niños, al final todos tienen una época en que están fascinados por el espacio. Pero también con otras profesiones. Hablando con Sara, me reía porque también tuve una época que quería ser basurero porque los veía colgados en el camión por atrás y me parecía genial, ¡jajajaja!

- (S. G.): ¡Jajaja! Yo igual. De pequeña también sentía fascinación por el espacio. Era muy aventurera y me encantaba y siempre soñé con ello. Pero como Pablo, yo también tenía sueños mucho más sencillos. ¡En mi caso era patinar en un supermercado! ¡Jajaja! Porque el suelo era muy deslizante y me parecía muy divertido. Sí que de niña fantaseas con el espacio, pero no lo ves como una opción real de futuro.

- ¿Son aficionados a la ciencia ficción?

- (P. A.): A mí me gusta mucho 'Interstellar'.

- (S. G.): A mí también. Y 'Contact' también me gusta bastante.

- 'Contact' está basada en una novela de Carl Sagan que especula sobre el primer contacto con una civilización extraterrestre. ¿Cree que existen?

- (S. G.) Yo creo que hay formas de vida mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Pero ese tipo de formas de vida probablemente sean cosas muy microscópicas. Respecto a grandes civilizaciones, como lo que podemos ver en películas de ciencia ficción, ahí tengo que ser más escéptica. Pero considerando la inmensidad del universo, aunque solo fuera por estadística, tendría sentido que existiera alguna otra civilización. Y además, yo siempre lo he dicho: fiel a 'Expedientes-X', I want to believe! (quiero creer).

-¿Cuáles deberían ser los objetivos prioritarios de la exploración del espacio?

- (P.A.): El objetivo principal tiene que ser que la tecnología y la ciencia que desarrollemos ahí arriba revierta en el beneficio de toda la humanidad aquí en la Tierra.

- (S. G.): Eso es.

- ¿Y es así?

- (P. A.): Bueno, todo el mundo usa el GPS. A todo el mundo le gusta mirar la previsión del tiempo, con la tercera generación de Meteosat que ayuda a tener previsiones más específicas. Tenemos el programa Copérnico que nos sirve para monitorizar todas las variables del cambio climático... Y luego está la parte inspiracional. Me gusta decir que también esta es la industria de los cerebros, la que inspira a las futuras generaciones.

- Sara, usted es bióloga molecular. ¿Qué trabajo puede desarrollar alguien de su especialidad en el espacio?

- (S.G.) Independientemente de su especialidad, los astronautas son sobre todo técnicos. Los de la Estación Espacial Internacional (EEI) son operarios que llevan a cabo múltiples experimentos, pero también reponen piezas, hacen nuevos ensamblajes e instalaciones de maquinaria. Pueden llevar a cabo todo lo que se les asigna en su día a día en función de cómo es la misión que se diseña desde tierra.

- (P. A.) Ahí el perfil, que seas ingeniero, que seas matemático, que seas biólogo es un poco irrelevante, vas a tener que hacer lo que se te asigna tu misión.

-(S. G.): Podría hacer lo mismo que Pablo con el perfil de ingeniero, porque cuando lleguemos a esa misión habremos tenido la formación básica que necesitamos. Luego, con tu formación, siempre puedes aportar un poco más. En mi caso, como bióloga molecular sí que podría diseñar experimentos que se pudieran llevar a cabo en microgravedad, por ejemplo, de investigación contra el cáncer, que es algo que me gustaría hacer y que tengo en el horizonte.

- Las pruebas de selección por las que han pasado incluyen un examen de once horas. ¿Qué se pregunta en un examen así?

- (P.A.): No podemos contarlas, pero no es un examen al uso. No tenías que rellenar 50 folios. Eran distintas pruebas para medir tus capacidades en las que cabían cosas de todo tipo. Muchas eran para ver tus habilidades de memoria, de visión espacial, de concentración...

- Habría algún descanso, ¿no? Porque once horas...

- (S. G.): Había pequeños descansitos entre pruebas. Serán unos 12 exámenes de diversa índole. Había tres genéricos de matemáticas, física e inglés, y luego eran distintas pruebas para evaluar lo que estaba comentando Pablo, distintas capacidades. Terminabas uno o dos y te dejaban a lo mejor una pausita de diez minutos, te comes unos frutos secos y una manzana, y a seguir.

- ¿Pero los de matemáticas, por ejemplo, son ecuaciones complejísimas y cosas así? ¿Podían usar calculadora?

- (P. A.): No, no podías usar nada. Pero en general lo que buscan es que seas capaz de tomar decisiones rápidas. No tienes que resolver una integral triple por el método alemán. Porque en el espacio no vas a hacerlo. Lo que tendrás que hacer es tomar una decisión en poco tiempo. Por eso imagínate que tienes que calcular cuánto oxígeno te queda porque estás en una actividad extravehicular y estás perdiendo oxígeno a un ritmo un 15% superior a lo que deberías. Pues que seas capaz de saber en segundos cuántos minutos te quedan. Eso es lo que se busca.

- Entiendo que son pruebas de resistencia al estrés.

- (S.G.): Esa es la clave. Eso es lo que buscan. Someterte todo el rato a situaciones de estrés en las que no tengas demasiado tiempo y lo fácil o lo cómodo sea, perder los nervios. La idea es que no pierdas los nervios, que mantengas la calma y que soluciones rápidamente la situación con los recursos que tengas. Eso es lo que han ido evaluando a lo largo de todos estos meses.

- ¿Qué tienen por delante? ¿Qué formación van a seguir ahora?

- (P. A.) Primero hay un entrenamiento básico, que será un año en el que tratan de poner a todo el mundo a la misma velocidad. Tenemos perfiles muy variados, pilotos, científicos, ingenieros... En mi caso empiezo en abril. Nos tienen que dar los conocimientos básicos que necesitamos para ser astronauta y luego sí que habrá un segundo año con entrenamientos más específicos. Y tendremos vuelos parabólicos, para simular la gravedad cero, tendremos que aprender a pilotar, submarinismo, entrenamiento de supervivencia por si algo va mal durante el lanzamiento o el aterrizaje y acabas en un sitio remoto. Existen también análogos de misiones, que son simulaciones en las que realizas experimentos científicos reales, pero en entornos hostiles, como en una cueva o debajo del agua, en una estación subacuática. Ah, y hay que aprender ruso también.

Miedo no, respeto sí

- Obviamente, viajar al espacio no les da miedo, ¿pero no les da cierto respeto la idea de subirse a un cohete?

- (S. G.): Respeto sí, claro. Pero yo creo que la emoción de lo que vas a vivir, de esa experiencia tan extraordinaria que tan pocos seres humanos han podido experimentar en su vida, compensa cualquier tipo de miedo que puedas sentir.

- (P. A.): Es inevitable. Al final es una bomba de 60 o 70 metros. Te vas a poner arriba del todo y te va a lanzar fuera del planeta. Así que respeto tienes que sentir. Pero al final ese respeto también te va a ayudar a estar lo más preparado posible, a darlo todo. A intentar que el día que estés ahí montado sea casi como un día más en la oficina, porque vas a estar preparado para conocer absolutamente todos los procedimientos.

- Su destino más probable cuando vuelen será la Estación Espacial. Pero si la ESA les propusiera ir a Marte, ida y vuelta, con el riesgo que conlleva, ¿aceptarían?

- (S. G.): ¿Con vuelta? Yo diría que sí, sin duda.

- (P. A.): Si llega un momento en que la ESA te propone esto, es porque realmente todos los riesgos están muy medidos y la posibilidad de éxito de una misión así es prácticamente del 100%. Si no, no se plantearía. Así que sí, voy.

- ¿Sus astronautas favoritos?

- (S. G.): Me quedo con Samantha Cristoforetti, porque ha logrado ser la primera mujer comandante de la EEI y por la labor de divulgación que hace.

- (P. A.): Además de Pedro Duque, el también español Miguel Ángel López Alegría, el segundo astronauta con más horas de actividad extravehicular de la historia.

SARA GARCÍA ALONSO Bióloga molecular Nació en León en 1989. Grado y máster de biotecnología por la Universidad de León. Doctora en biología molecular del cáncer. Premio extraordinario de fin de carrera.

ESA Seleccionada como reserva para la promoción de astronautas de 2022