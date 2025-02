Los obispos reivindican la «eficacia pedagógica» de la segregación por sexo

Los obispos defendieron este viernes la «eficacia pedagógica» de la segregación de alumnos por sexo en las aulas, en contraposición a la reciente sentencia del ... Tribunal Constitucional que avala la 'ley Celaá' y que apoya la prohibición de autorizar conciertos con centros que recurren a esta práctica. «Las sentencias hay que acatarlas, aunque no se compartan», concedió el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, en la rueda de prensa final de la asamblea plenaria de la jerarquía católica.

García Magán invocó el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, ya sea religiosa o laica, y revindicó la «eficacia pedagógica» del modelo que segrega a los estudiantes por sexos. «No podemos decir que los hijos no son de los padres», dijo el obispo para contradecir a Isabel Celaá, exministra de Educación, que sostuvo lo contrario en su momento. «Quienes tienen que cuidar, proteger, velar y desarrollar la esfera de derechos fundamentales del niño son sus padres», adujo Magán.

A la vista de que la patronal Escuela Católicas ha rechazado el cheque escolar como medio de financiación de la enseñanza privada, opción sugerida por el presidente de la jerarquía eclesiástica, Juan José Omella, García Magán dijo que el cardenal se limitó a preguntarse si era la opción idónea. «Es opinable, el cheque tiene sus pros y sus contras, lo decía como una posibilidad a reflexionar».

En otro orden de cosas, la Conferencia Episcopal ha aprobado una guía de instrucciones para afrontar la pederastia clerical desde el punto de vista canónico. Según dijo César García Magán, la normativa, en la que se trabaja desde 2019, reviste la forma jurídica de decreto. García sostuvo que con este instrumento jurídico se pretenden «desmenuzar» todas las normativas del Vaticano orientadas a impedir los abusos sexuales en la Iglesia. Todo ello está orientado a ayudar a obispos y oficinas diocesanas de protección del menor que tienen que tomar decisiones e interpretar la ley. El portavoz recalcó que el decreto es de obligatorio cumplimiento para obispados, congregaciones y laicos al frente de entidades eclesiales.

Primo de Rivera

La Iglesia no tienen «nada que decir» sobre la exhumación de los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, del Valle de los Caídos, toda vez que es una cuestión que compete a la familia la decisión de dónde enterrar a sus difuntos. Los herederos del político ya han decidido darle sepultura en el cementerio de San Isidro de Madrid. La exhumación tendrá lugar el próximo lunes, tal y como anunció el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Sobre el futuro que aguarda a los benedictinos, que gestionan el templo, aseguró que la Conferencia Episcopal no se mete en el asunto. Es una decisión que compete al arzobispado de Madrid, pero también a la abadía de Solesmes, en Francia, cabeza de esta congregación benedictina. A todo ello se suma que hay cuestiones de derecho pontificio de por medio.

A la vista de los comicios locales que se avecinan, García Magán fue taxativo. «La Iglesia no tiene un partido político; lo reitero, lo confirmo y lo reafirmo», Ante la tentación de apelar al voto religioso en campaña, García Magán pidió a las fuerzas políticas que desistan de la tentación: «Esperemos que nadie utilice a la Iglesia como una moneda de cambio o un arma arrojadiza en los debates y en la dialéctica previa a las elecciones».

Como es habitual, los mitrados no recomendarán a los católicos que voten por una determinada opción. García Magán sostuvo que es responsabilidad de los creyentes pensar el sentido de su papeleta. «El laico tiene que hacer un juicio crítico y formado desde la conciencia cristiana para decidir a quién confía su voto. Los curas no podemos ni debemos indicarlo porque sería un clericalismo». En este sentido, recomendó a los cristianos hacer un profundo análisis de las diferentes opciones «para no dejarse llevar por la publicidad y la propaganda».

En esta ocasión, los obispos se abstendrán de emitir directrices al electorado. «No se va a decir nada», zanjó García Magán, quien remitió a los fieles a que consulten el documento 'El Dios fiel mantiene su alianza', que contiene análisis sobre cuestiones de índole política y social. «Nosotros anunciamos la doctrina social de la Iglesia, que cubre un amplio espectro de la defensa de la vida, el ámbito social y laboral».