El obispo de Tenerife pide perdón por sus palabras sobre la homosexualidad

El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, ha pedido perdón este viernes al colectivo LGTBI tras decir en 'Televisión Canaria' que la homosexualidad es un pecado mortal si se hace de forma consciente y libre y ha lamentado que sus palabras hayan «causado dolor» e inducido a la «confusión».

«En primer lugar, pido perdón a cuantos haya podido ofender con mis palabras, de manera especial a las personas LGTBI, a quienes expreso mi respeto y consideración. He de reconocer que no estuve acertado al responder a algunas cuestiones que requieren una más detenida reflexión y explicación. No quise fomentar la discriminación, ni comparar la homosexualidad con el alcoholismo ni con cualquier otra realidad», señala en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Álvarez concluye el comunicando reiterando su «adhesión» a las enseñanzas de la Iglesia y su voluntad de «transmitirlas fielmente», lo mismo que su comunión con el Papa Francisco y su magisterio.

No obstante, la Federación Estatal LGTBI+ ha iniciado una recogida de firmas para pedir el «cese inmediato» del obispo de Tenerife tras unas palabras, consideran, que no demuestran «un pecado», sino «una muestra de odio lamentable que vulnera los Derechos Humanos». Y es que, según explica la Federación, en 2007 el obispo ya había justificado los abusos sexuales a menores y había calificado la homosexualidad como un perjuicio para la sociedad.