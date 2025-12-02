Orange TV estrena nuevos canales este 2 de diciembre Orange TV ha ampliado catálogo con una nueva oferta de DAZN, una ampliación de SkyShowtime y nuevos canales

Judith Rueda Martes, 2 de diciembre 2025, 13:05

A partir del 2 de diciembre, Orange TV ampliará su oferta de contenido con varias novedades: se sumarán cuatro nuevos canales, más suscriptores podrán acceder a SkyShowtime, y se lanzará un nuevo servicio llamado DAZN Baloncesto gracias a un acuerdo con DAZN, todo ello sin coste adicional.

¿Qué incluye el nuevo DAZN Baloncesto?

Los usuarios podrán ver de todas las competiciones de acb y la NBA, con los 180 partidos de la fase regular, el All-Stars Weekend, los Playoffs, las Finales de Conferencia y las 2026 NBA Dinals, en los diales 126,127 y 128. Además, se transmitirán los encuentros en directo de la Liga Endesa, la Copa del Rey y las próximas ediciones de la Supercopa Endesa.

Ampliación de SkyShowtime

La plataforma ha ampliado a todos los clientes residenciales que tengan en su tarifa incluido el servicio de Orange TV con 90 canales el servicio de SkyShowtime. Además aumentará la oferta con varios títulos ya anunciados como 'Marshals: Una historia de Yellowstone',o 'The Madison' junto con títulos exclusivos y series españolas originales como 'Camino a Arcadia'.

Estos nuevos contenidos estrán integrados en la interfaz de Orange TV para poder consumirlos desde cualquiere dispositivo compatible.

¿Cuáles son los nuevos canales?

A partir de este 2 de diciembre estarán disponibles para todos los canales 4 nuevos canales producidos por BBC Studios: BBC Seires, disponible en el dial 21 con relatos de crímenes y ficción histórica entre otros contenidos; BBC Earth, en el dial 65, que contará con narradores especializados en naturaleza, ciencia y exploración; BBC Lifestyle, en el dial 78, con programas de entretenimiento y estilo de vida y por último Top Gear, en el diañ 146, con temas de aventuras y desafíos.

Además de varios canales deportivos nuevos y un canal musical, los deportivos serán: Rugby Challenge Spain, en el dial 130, Gol Classics en el dial 138 y MMATV en el dial 151, con respecto al musical se llamará Qello Concerts y estará disponible en dial 171.