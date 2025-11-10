HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros

La cadena ha lanzado su producto navideño más esperado: los turrones. E incorporan una novedad que está causando sensación

Irene Toribio

Irene Toribio

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:45

Comenta

Pocas cosas pasan desapercibidas en Mercadona. La expectación que generan los nuevos productos de la cadena valenciana es tal que existen incluso varias cuentas en redes sociales dedicadas exclusivamente a anunciar y comentar cada lanzamiento. Ahora, la atención se centra en los turrones. Sí, has leído bien. Como cada año, se han convertido en el producto más esperado por los clientes de Mercadona durante la Navidad. Así que, fieles a su costumbre, los de Juan Roig se han adelantado al calendario: sus turrones ya están disponibles, incluso antes de que se enciendan las luces navideñas.

Para recordarnos que la Navidad está a la vuelta de la esquina, ya están los turrones en los estantes de los supermercados. Este año, Mercadona vuelve a traer sus clásicos de siempre, renuevan algunos viejos conocidos, e incorporan una novedad: el cacaocream.

Se trata de un turrón de chocolate blanco y crema de leche con trocitos en su interior de la galleta que triunfa tanto: su galleta caocream (parecida a las famosas galletas Oreo). Una opción dulce, perfecta para los amantes del chocolate blanco y que solo cuesta 2 euros.

Turrón de yogur con frutos silvestres, de yema tostada, de almendras, de coco, de pistacho, de cheescake... En su surtido tampoco faltan los turrones más tradicionales: el blando, el duro o el de chocolate con leche, que nunca faltan en ninguna mesa.

Con este nuevo lanzamiento Mercadona vuelve a marcar tendencia en la temporada navideña y una vez más, sus turrones prometen convertirse en los grandes protagonistas de las mesas estas fiestas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  2. 2

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  3. 3 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  4. 4 La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO
  5. 5 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  6. 6

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  7. 7

    El SES debe pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos tras una biopsia
  8. 8 Luisfer y José dan otro paso hacia su vida independiente
  9. 9

    La Junta plantea dar 2.000 euros a los autónomos con jubilación activa
  10. 10 El Mérida desquicia al Castilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros

El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros