El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros

Pocas cosas pasan desapercibidas en Mercadona. La expectación que generan los nuevos productos de la cadena valenciana es tal que existen incluso varias cuentas en redes sociales dedicadas exclusivamente a anunciar y comentar cada lanzamiento. Ahora, la atención se centra en los turrones. Sí, has leído bien. Como cada año, se han convertido en el producto más esperado por los clientes de Mercadona durante la Navidad. Así que, fieles a su costumbre, los de Juan Roig se han adelantado al calendario: sus turrones ya están disponibles, incluso antes de que se enciendan las luces navideñas.

Para recordarnos que la Navidad está a la vuelta de la esquina, ya están los turrones en los estantes de los supermercados. Este año, Mercadona vuelve a traer sus clásicos de siempre, renuevan algunos viejos conocidos, e incorporan una novedad: el cacaocream.

Se trata de un turrón de chocolate blanco y crema de leche con trocitos en su interior de la galleta que triunfa tanto: su galleta caocream (parecida a las famosas galletas Oreo). Una opción dulce, perfecta para los amantes del chocolate blanco y que solo cuesta 2 euros.

Turrón de yogur con frutos silvestres, de yema tostada, de almendras, de coco, de pistacho, de cheescake... En su surtido tampoco faltan los turrones más tradicionales: el blando, el duro o el de chocolate con leche, que nunca faltan en ninguna mesa.

Con este nuevo lanzamiento Mercadona vuelve a marcar tendencia en la temporada navideña y una vez más, sus turrones prometen convertirse en los grandes protagonistas de las mesas estas fiestas.

