Nuevo permiso por ingreso hospitalario de un familiar: Cuántos días corresponden y qué requisitos piden

La nueva Ley de Familias, aprobada a finales del pasado mes de junio, está en vigor desde hace unos meses y todavía es una 'gran desconocida'. Esta nueva ley vio la luz a través del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio de 2023, y pretende favorecer la conciliación familiar y fomentar la igualdad a través de nuevos permisos como el de ocho semanas para aquellos trabajadores que deseen utilizarlas para el cuidado de su hijo o menor acogido hasta que éste cumpla los 8 años. Pero hoy vamos a hablar de otro de los grandes cambios que ofrece esta ley: la ampliación a cinco días del permiso por ingreso hospitalario de un familiar. ¿Cuéntan los fines de semana o días festivos? ¿Hasta qué grado de familiar acoge? ¿Quién puede pedirlo?

Se trata de un permiso previsto en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o pariente hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad.

La nueva ley amplía el rango de personas cercanas que dan derecho a disfrutar de este permiso, y es que se incluye al familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como a cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera de estos cuidados.

Además, se ha determinado que estos 5 días deben computar como días hábiles, no naturales. Es decir, solo se tienen en cuenta aquellos días en los que la empresa tiene actividad, bien fijados por sus propios estatutos o bien por el convenio sectorial.

No solo eso, desde USO dejan claro que, «en el caso de que el hecho causante tuviera lugar en día festivo o no laborable, el cómputo de los permisos comenzará el primer día laborable siguiente a aquel en que se produce el hecho causante (la causa) que da derecho al permiso». Es decir, que no te pueden descontar días de tu permiso si este comienza en domingo o festivo.

¿Quién puede disfrutar de este permiso?

Absolutamente cualquier trabajador. Independientemente de lo que el convenio sectorial de su empresa manifieste, cualquier trabajador puede acogerse a esta nueva normativa, ya que se trata de una norma incluida en el texto modificado del Estatuto de los Trabajadores.

