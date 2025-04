Nueva explosión de gas en Valladolid con trece heridos, entre ellos dos bebés

Álvaro Muñoz Valladolid Martes, 29 de agosto 2023, 08:08 | Actualizado 13:56h. Comenta Compartir

Nueva explosión de gas en una vivienda de Valladolid, esta vez en el barrio de Parquesol. Se ha producido en torno a las 6:00 horas de esta mañana en la calle Juan de Valladolid, a la altura del número 23, y ha ocasionado trece heridos, uno de ellos grave y doce leves, según ha informado el 112 de Castilla y León, que ha desplazado al lugar una Unidad de Apoyo Logístico de Emergencias y ha instalado un hospital de campaña.

Varias llamadas de ciudadanos han avisado de lo ocurrido a la sala de operaciones del 1-1-2, que ha dado aviso de este incidente a los Bomberos y a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía, al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado cinco UVI móviles y ambulancias de soporte vital básico. Junto a esto, también se ha alertado a las empresas suministradoras de gas.

En el lugar el personal sanitario ha atendido a los heridos, uno de ellos de carácter grave y el resto leves, estos últimos intoxicados en su mayoría por el humo que salía del piso donde se habría registrado la explosión, el 3ºI de la mencionada calle Juan de Valladolid.

El lesionado de mayor entidad, que se encuentra grave con quemaduras, es precisamente el vecino de la vivienda donde habría tenido origen la detonación. Ha sido evacuado al Hospital Río Hortega de la ciudad, mientras que el resto de los lesionados han sido trasladados tanto a ese centro sanitario como al Clínico. Además, en el lugar se ha dado el alta a dos bebés afectados por las consecuencias de una explosión que se ha podido escuchar en todo el barrio de Parquesol.

Hasta la calle Juan de Valladolid se han desplazado el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, y el de Seguridad, Alberto Cuadrado, que se encuentran evaluando el alcance de lo ocurrido. Este último ha informado de que se ha desalojado a parte de los vecinos pero no a la totalidad, puesto que ha habido algunos residentes que han declinado abandonar sus casas porque no tenían ningún daño.

«No hay daños estructurales»

La deflagración se ha producido apenas un mes después de la que destrozó un bloque de pisos en la calle Goya, en el barrio de La Farola, causando la muerte de una vecina. A diferencia de lo ocurrido entonces, en este caso «no hay daños estructurales», según ha indicado el edil Alberto Cuadrado y siempre a expensas de lo que pueda determinar un análisis más pormenorizado por parte de los técnicos.

«Ha sido el gas, seguro», señala Toribio, un vecino de la zona que explica cómo el bloque de viviendas «tiene gas individual en las calderas». «Quien vive en esa casa se habrá levantado, ha encendido el interruptor y habría una bolsa de gas acumulado en un escape y ha pegado la hostia», opina.

«Yo estaba en la cama y pensé: 'Vaya tormenta que hay'. He levantado la persiana y al ver que el suelo estaba seco he mirado para arriba y ya he visto a un hombre pidiendo auxilio desde su ventana. Bajé corriendo y me presenté en la calle el primero, y volvió a salir a la ventana ese hombre desde el tercero, y le dije que se tirara, que yo le cogía. Me dijo que era demasiada altura, que no se atrevía, y entonces llegó otro vecino y le insistió en que entre los dos podríamos cogerle, pero ya se metió para dentro, y comenzó a escucharse explosiones pequeñitas», recuerda Toribio conmocionado.