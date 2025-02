La nueva estafa telemática en la que intentan contactar contigo fingiendo ser tu banco

Irene Rodríguez Rodríguez Jueves, 6 de abril 2023, 17:46 Comenta Compartir

Seguro que no es la primera vez que escuchas hablar de las estafas telemáticas. Son aquellas que utilizan el teléfono móvil como medio para sacarte información con el fin de beneficiarse (normalmente económicamente) de ello. Algunas de ellas mediante se realizan por SMS, aunque algunos estafadores están innovando y utilizan apps de mensajería instantánea como WhatsApp. Pero todas al final tienen el mismo fin: hacerse con tus datos privados.

Ahora existe una nueva técnica llamada smishing que pretende hacerte picar a través de SMS fingiendo ser alguna empresa conocida y que te produzca confianza. En estos mensajes de texto, te envían enlaces para que pulses en ellos y te redireccionen a páginas en donde robarte información privada como, por ejemplo, tus datos bancarios o incluso te piden que llames a algún número de teléfono en específico.

Según el Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad), «el smishing es una técnica que consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima -red social, banco, institución pública, etc. - con el objetivo de robar información privada o realizarle un cargo económico». INCIBE también añade que «generalmente el mensaje invita a llamar a un número de tarificación especial o acceder a un enlace de una web falsa bajo un pretexto».

Uno de los casos más recientes en España ha sido un mensaje fraudulento que fingía ser el SEPE. En los SMS, se informaba a los usuario que habían sido afectados por un ERTE, y que para beneficiarse de este debían facilitar su número de cuenta bancaria. El SEPE alertó rápidamente por sus redes sociales para que nadie cayera en esta trampa.

📣¡Atención! Si recibes un SMS comunicándote la aprobación de un #ERTE en tu empresa y te pide un nº de cuenta para gestionar la prestación ¡NO RESPONDAS, es un intento de FRAUDE! Son las empresas quienes nos comunican todos los datos 👉Denúncialo en fraudeinternet@policia.es pic.twitter.com/wGDgBm5DGs — SEPE (@empleo_SEPE) March 26, 2020

En caso de sospechar que has recibido un mensaje fraudulento, no hagas click en ningún enlace sin antes verificar el remitente y la dirección web. Además es muy importante tener en cuenta que ningún banco te solicitará tus credenciales a través de un SMS o un mensaje de WhatsApp. No respondas a ningún SMS que solicite tu PIN, contraseña u otros credenciales de seguridad.

Si crees que has sido víctima de smishing y has facilitado información personal y bancaria, ponte tan rápido como sea posible en contacto con tu entidad bancaria y notifica de lo sucedido y de la información que has proporcionado. Además se recomienda denunciar lo ocurrido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Incibe comparte estas pautas para evitar ser víctima de fraudes de este tipo: No abrir enlaces en mensajes SMS de usuarios desconocidos o que no haya solicitado: hay que eliminarlos directamente.

En caso de que el mensaje proceda de una entidad bancaria legítima, nunca contendrá enlaces a su página de inicio de sesión.

No contestar en ningún caso a estos SMS.

Tener precaución al seguir enlaces o descargar ficheros adjuntos en correos electrónicos, mensajes en WhatsApp o redes sociales, aunque sean de contactos conocidos.

Tener siempre actualizado el sistema operativo y las aplicaciones.

