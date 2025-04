«Cada noche, yo revivo los segundos en los que mato a mi padre»

Después de vivir un brote psicótico y asesinar a su padre; luego de romper el «espejismo» de tener mujer e hijos, a los que sólo ... conocía por redes sociales porque en realidad eran la invención de alguien cercano a él, y tras ser declarado «inimputable» por un tribunal, Ismael Molina está en libertad. Bajo tratamiento psiquiátrico, intenta proseguir con cierta «normalidad» y ofrece su versión del crimen en el libro 'Enemiga íntima', de Susana Peix. «En el momento que yo soy consciente que mis hijos no existen y que Julia no existe, me doy cuenta que mi padre era inocente, que lo he matado. No solo haberlo matado sino que la víctima era él».

-¿Piensas en tu padre?

-Aún a día de hoy me cuesta, no he cerrado el duelo. Las pocas veces que me puedo derrumbar es por este tema. Los últimos meses de vida de mi padre, él estuvo fatal, nunca lo había visto llorar tanto, estar tan mal por mi causa. En ese momento te meten que te está haciendo chantaje emocional, manipulando, y 'a posteriori' te das cuenta de todo lo que sufría.

-¿Te asaltan las imágenes de aquella mañana?

-Cada noche, cuando estoy a punto de dormirme, yo revivo los segundos en los que mato a mi padre. Es muy crudo decirlo así, pero te acostumbras a ver cómo matas a tu padre. Poco a poco lo voy gestionando. Es una sensación que durante mucho tiempo me ha tenido muy agobiado, cuesta mucho, es como un estrés postraumático.

-¿En tu mente evitas llegar al apuñalamiento?

-No, no puedes pararlo. Llegas, lo ves y ya está. No es como lo pintan en las películas. Son fotogramas sueltos que recuerdas.

-¿Crees en el perdón, de tu familia y de ti mismo?

-Desde el primer día me perdonó mi familia. Ha ido entendiendo lo que ha pasado por la enfermedad. Yo, perdonarme, no sé si me podré perdonar nunca. Si lo consigo, seré libre realmente. Lo que me ata a ese perdón es la culpa, que siempre va a estar ahí. Lo que importa de verdad es la responsabilidad. «Al final tú has clavado el cuchillo y eso no puede volver a suceder». Es lo primordial.

-Después del asesinato, incendias el piso, borras tus huellas.

-Yo he dudado de mi enfermedad mental, de si realmente la tengo. Le pregunto a mi abogada: ¿cómo sabes que yo tuve una psicosis?, y me responde que por el 'modus operandi', por cómo hice el delito. A los esquizofrénicos les llaman los asesinos desorganizados, enseguida confiesan. Mientras que un psicópata es organizado. Por eso todo encaja con un brote psicótico.

El mundo inventado

-¿Todavía piensas en Julia?

-No, es lo que menos me costó. Que mi mujer y mis hijos no existiesen es la parte que me fue fácil asimilar, comparado a recuperar a los amigos y familia, lo real, lo que realmente pesa.

-¿Nunca sospechaste que Julia no existía?

-No, nunca. Iba a su casa, me presentaba en los sitios que ella me decía. Siempre pasaba algo pero las explicaciones que me daba me las creía.

-Cuando te detienen confiesas de inmediato. ¿Había arrepentimiento?

-En el momento en que hablo con la policía no era arrepentimiento. Yo sentí alivio. En el momento en que lo hago no quiero hacerlo pero es la única solución que le veo al problema. Al final la gente asocia la psicosis con la violencia. No es así. Es la minoría la gente que hemos hecho daño en un brote psicótico.

-Has colaborado en la escritura de un libro donde se recoge tu versión del crimen y sus desencadenantes. Pero no hay allí ninguna autocrítica.

-Hemos contado la historia más cruda desde el punto de vista de la psicosis que viví. Es la locura, la mafia, la acción... es todo lo que pasa y mato a mi padre. Ahí acaba el libro. Luego empieza la concienciación, la culpa. Yo tardo meses en ser consciente de lo sucedido. En ese momento yo no vivo que Alba me está manipulando, sino que ella es mi aliada y me dice cosas que son buenas para mí y para proteger a mi familia.

La vida ahora

-¿Cómo es tu vida actual?

-Tengo mis amigos, mi pareja, mis estudios. Vivo en el piso que está quemado y que tenemos que afrontar nosotros. A nivel emocional se están removiendo muchas cosas. Hasta ahora era sobrevivir más que vivir. He asumido que tuve un brote psicótico. Puede ser que no vuelva a tenerlo nunca más, pero vivo con la incertidumbre de la enfermedad, porque no sabes si vas a tener un sola afectación en tu vida o va a haber más. Yo tomo una medicación y estoy estable siempre.

-Vives con tu madre y tu hermana.

-Sí, y nuestra relación es más estrecha que nunca. Yo era muy introvertido y ahora tenemos confianza para contarnos lo bueno y lo malo. Ellas cuentan conmigo también para cualquier cosa.

-Estás en la misma ciudad que Alba, ¿os habéis vuelto a ver?

-Me la encuentro por la calle. A veces la he visto, en un bar o la acera. Me aparto y ya está. No voy a darle pie a que intente algo más. No soy una persona rencorosa, pero no voy a darle más poder sobre mí. No saco nada en tratar de joderle la vida. Solo quiero tirar para adelante con mi gente y fuera.