Los niños de San Ildefonso cantan la pobreza infantil

Dos millones setecientos mil niños y adolescentes españoles malviven en la pobreza, el 58% de ellos no toma ni fruta ni verdura porque no puede pagarlas, al 40% no pueden ponerle las gafas o la prótesis dental que necesita, un tercio de estas familias vive con 100 euros al mes para cada miembro y casi la mitad de los chicos hacen los deberes con abrigo porque en su casa no hay calefacción.

Estos son solo parte de los números de la pobreza infantil en España y los niños de San Ildefonso han decidido ayudar a Save the Children a lanzarlos a los cuatro vientos, cantándolos como si se tratase del sorteo de Navidad que protagonizan desde hace muchas décadas. Bajo el lema 'Números que tocan', la ONG inicia una campaña que quiere sacar a la luz los guarismos que cuantifican el altísimo grado de la miseria española, los mismos que, por desgracia, «ya han tocado a demasiados niños» y los mismos que deberían tocar también la fibra de todos los ciudadanos estas navidades.

Los activistas sociales buscan despertar conciencias y movilizar a la sociedad para que exija al Gobierno y a los ejecutivos autonómicos políticas concretas que terminen de una forma real con esta lacra que hipoteca la infancia de millones de chicos, en cuya implantación España sigue a la cola de Europa.

Entre las 47 medidas básicas que reclama la ONG están una ayuda estatal a la crianza de 100 euros mensuales a las familias vulnerables hasta que los hijos cumplan 17 años, garantizar plazas asequibles en escuelas infantiles para todos los hogares con menores de tres años que lo soliciten (con prioridad y gratuidad para las familias con menos recursos) o asegurar dentista gratuito al menos hasta los seis años y un bono de 100 euros por niño pobre para pagar gafas o lentillas.

La batería de reclamaciones también incluye aumentar el parque de vivienda social en alquiler y considerar la presencia de niños en la familia como un elemento clave para acceder a estos pisos y unificar el bono social, de manera que incluya tanto electricidad como gas, así como prohibir los cortes de suministro a todos los hogares que viven en situación precaria.