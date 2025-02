El niño de Sestao no murió por un balonazo sino por muerte súbita de origen cardíaco

Los informes preliminares de la autopsia practicada al cuerpo del niño de 12 años fallecido mientras jugaba a fútbol en el patio del colegio La ... Salle de Sestao, después de recibir un balonazo, apuntan a una posible muerte súbita de origen cardíaco, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso.

Según esta hipótesis, que tendrá que ser confirmada con el informe definitivo y con otras analíticas, y completada con la investigación abierta por la Ertzaintza, no se puede establecer un vínculo causa-efecto directo entre el impacto de la pelota en el pecho del menor y su posterior fallecimiento, aunque tampoco se puede descartar por completo que haya existido una relación. Lo que sí queda claro después de examinar los restos mortales del pequeño es que no sufrió un traumatismo que le pudiera desencadenar la muerte. En definitiva, que las causas del óbito no resultan tan concluyentes como se pudiera esperar.

Según fuentes familiares, el niño presentó al nacer algún problema de salud por el que tuvo que ser tratado en Osakidetza, aunque se había recuperado ya, lo que abundaría en la hipótesis que se baraja de una posible muerte de origen natural. Isaías estaba jugando a fútbol con unos amigos en el patio de la parte de arriba del colegio, cuando sucedió todo. El centro mantiene abiertas sus puertas desde hace muchos años fuera del horario escolar y durante los fines de semana y festivos para que los niños de la localidad puedan dar unos chutes o hacer tiros a canasta en un entorno controlado y seguro.

Media hora antes del percance, el pequeño estuvo tan normal tomando un refresco de cola y comiendo unas chuches, como cualquier otro crío de su edad, según indican testigos del suceso. De repente, sin embargo, mientras estaba en la cancha de fútbol, cayó desplomado cerca de una de las porterías. Según algún padre que presenció la escena, el menor acababa de recibir un pelotazo cuando cayó al suelo. La alcaldesa, Ainhoa Basabe, en declaraciones a los medios precisó que, según los niños, el golpe «no fue fuerte» y el crío «se empezó a inclinar y entró en parada cardiorrespiratoria».

En un primer momento, los pocos adultos que en ese momento se encontraban en el colegio pensaron que podía tratarse de una broma infantil, pero enseguida se percataron de que no se levantaba y cundió la alarma. La madre de un niño que estaba jugando también en el patio y que es pediatra de profesión corrió a comprobar qué ocurría y a intentar ayudar. La profesional médica, con la ayuda de otros padres, le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar in situ hasta que llegaron los sanitarios de una ambulancia con aparatos técnicos en principio más efectivos.

El tiempo se les hizo eterno. Pese a los intentos desesperados por que el chaval volviera a respirar, éste no reaccionaba. La escena resultó aún más dramática al estar rodeada de niños muy nerviosos y que no entendían lo que estaba pasando. En cuanto llegaron las primeras patrullas de la Policía autonómica, los agentes acordonaron la zona para facilitar las labores de primeros auxilios. Enseguida, alguien avisó a gritos a la madre de Isaías, que se encontraba en las inmediaciones. Al saber que su hijo había fallecido, sufrió un ataque de ansiedad.