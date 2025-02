La tragedia de los Andes, 50 años después

Nando Parrado: «En la nieve enterré a mi madre, mi hermana y dos amigos»

Nando Parrado viajaba con su madre y su hermana. Ambas murieron. La primera al instante, la segunda en sus brazos, días después. «En la nieve las enterré junto a mis dos mejores amigos, el mismo día», recuerda en una entrevista telefónica desde Montevideo, Uruguay, donde reside. Él sufrió una fractura de cráneo y, sin embargo, fue uno de los dos supervivientes que atravesó la cordillera andina a pie durante diez días hasta encontrar al pastor salvador, Sergio Catalán, y el que subió de inmediato a un helicóptero para guiar a los rescatistas hasta el lugar de la tragedia, donde los restos del avión eran invisible desde el aire. «Al regresar me dije: voy a aprovechar esta vida. En los Andes me consumían dos pensamientos. El primero era cómo voy a morir, porque hasta el último día fue como si estuviera frente al pelotón de fusilamiento; el segundo, que jamás iba a tener una familia y que no iba a experimentar el amor profundo, tener un hijo o una hija. Hoy he logrado lo más importante, que es tener una familia fantástica. Cuando uno está en el lecho de muerte todo se borra, menos el afecto y el amor».

Casado desde hace más de cuatro décadas, con dos hijas y cuatro nietos, prosiguió con el rugby, trabajó en la empresa de su padre y pilotó como profesional coches de carrera, su gran afición a la que dedica también un programa de televisión, y 20 años después del accidente aéreo se reinventó como conferencista profesional, a lo que se dedica aún hoy, con media docena de charlas anuales para empresas de alto nivel «muy bien elegidas». «Solo yo sé lo que me ha costado estar vivo. Imagínese estar 72 días en el peor lugar que puede sobrevivir el ser humano, sin agua, con el frío más terrible. Imagínese a dos chicos que jamás han visto una montaña, pero que cruzan los Andes, donde me pesaba hasta la piel. Donde no podía dar un paso más después del primer paso, y seguimos y seguimos, casi morimos, no podíamos más, perdí 45 kilos. Resiliencia es una palabra que antes no existía».

El precio de la vida

¿Por qué seguir recordando esos días terribles? «Lo recuerdo si quiero, pero mi vida no está basada en los Andes», contesta Parrado. «Pero sé que lo más difícil de mi vida ya lo enfrenté. En la crisis económica de 2001, el día que el dólar se devaluó cuatro veces, mis empresas quebraron. Y pensé: Si no las puedo recuperar, me dedicaré a otra cosa. Tengo a mi familia y estoy vivo. Cuando uno muere no hay revancha. No hay nada más fabuloso que la vida, disfrutar cada bocanada de aire».

A pesar de su gesta, Parrado no se considera un héroe. «No hay hombres ni mujeres excepcionales, lo que hay son situaciones que obligan que personas comunes reaccionen. Yo lo único que trataba era de no morirme», afirma. «La gente habla de coraje. Yo miro hacia atrás y quizás era el que más miedo tenía. Pero lo escondía, y al final me impulsó».