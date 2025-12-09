Netflix lanza un importante aviso a sus clientes tras la compra de Warner Bros: ¿puedes seguir viendo HBO? Netflix ha anunciado la compra de Warner Bros., incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO

Irene Toribio Martes, 9 de diciembre 2025, 08:38

Es oficial: Netflix se ha hecho con Warner Bros., incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO. Así lo ha anunciado la propia compañía, que ha enviado un mensaje masivo a todos sus clientes para explicar cómo cambiará, a partir de ahora, su experiencia en la plataforma.

A través de un correo electrónico que ha llegado a los usuarios de Netflix, explican que a su servicio se sumarán, ahora, las populares historias de Warner Bros., «lo que nos permitirá crear un catálogo único que reunirá algunas de las franquicias más queridas»: Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Casablanca, Juego de tronos o el Universo DC formarán parte del nuevo catálogo de Netflix, sumados a éxitos propios como Stranger Things, Miércoles, El juego del calamar, Los Bridgerton y Las guerreras k-pop.

¿Qué va a cambiar?

Por el momento, no habrá ningún cambio. Ambos servicios de streaming seguirán funcionando de forma independiente, ya que aún quedan algunos trámites pendientes antes de cerrar el acuerdo, incluidas las aprobaciones por parte de los organismos reguladores y de los accionistas.

Desde Netflix aclaran que «nos pondremos en contacto cuando tengamos más información que compartir. Mientras tanto, esperamos que sigas disfrutando de todo el contenido disponible en tu plan de suscripción donde quieras, cuando quieras».

Para tener más información, puedes consultar el Centro de ayuda de Netflix.