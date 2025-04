El negocio que nació con Dolly

Todo empezó con Dolly. Aunque, para ser fieles a la realidad, la técnica con la que la famosísima oveja fue concebida en 1996 por los ... científicos Ian Wilmut y Keith Campbell del Instituto Roslin de Edimburgo ya se había empleado con éxito en renacuajos dos décadas atrás. Pero fue ella, el primer mamífero clonado, la que revolucionó el mundo. Un año después llegaría Gene, una vaca creada con el mismo método, muy parecido al de la fecundación in vitro, que consiste en utilizar el ADN del animal para crear un embrión que después otro debe gestar. Y de inmediato se abrió la veda. Ratas, cerdos, cabras, conejos, mascotas, monos y hasta especies en peligro de extinción, como el muflón. Animales replicados por todo el mundo. En algunos casos, en nombre de la ciencia. En muchos otros, pensando más bien en hacer caja.

Su reciente llegada al poder en Argentina ha puesto al descubierto detalles curiosos sobre la vida de Javier Milei, el extrafalario nuevo inquilino de la Casa Rosada. Entre ellos, su amor por Conan, su perro muerto en 2017 y con el que afirma seguir hablando a través de una médium. Y que mejor manera de mantener vivo su recuerdo, debió pensar el político ultraderechista, que aprovecharse de la ciencia para realizar cuatro copias genéticas idénticas de su mastín inglés, que conserva disecado. Murray, Milton, Robert y Lucas son, como dice el presidente, sus «hijitos de cuatro patas», como lo son para la actriz Barbra Streisand Miss Scarlet y Miss Violeta, nacidas a partir de los genes de su perra Samantha, una cotón de Tulear fallecida hace seis años. Unos 40.000 euros por ejemplar tienen la culpa, 30.000 en el caso de que el clonado sea un gato. Un lujoso capricho al alcance de muy pocos que no ha estado exento de polémica.

Salvador Macip, catedrático de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), es un entusiasta de la técnica que se popularizó con la oveja Dolly, pero se muestra crítico con su uso. «Los científicos, cuando hacemos algo, lo hacemos para demostrar que somos capaces de hacerlo. Y sólo después nos preguntamos para qué sirve. La clonación nos permite coger un ejemplo, especialmente bueno, y hacer copias. Al margen de eso, su uso es más bien limitado», advierte. En su opinión, «si tienes una vaca que da mucha leche puede tener su lógica que quieras hacer clones para conseguir más rendimiento. Lo mismo que si quieres replicar un toro que resulta especialmente bueno a la hora de reproducirse. Pero hacer copias de un perro no tiene ningún sentido desde el punto de vista práctico», valora.

Javier Milei y Barbra Streisand son algunos de los famosos que han recurrido a esta técnica para mantener presentes a sus perros

El genetista también llama la atención sobre otro aspecto. «Nunca te va a salir exactamente el animal que tenías», aclara. Para muestra, lo ocurrido con Got, el toro de lidia nacido en una finca de Palencia el 18 de mayo de 2010 mediante un proceso de clonación. Al día siguiente fue presentado en público como un clon idéntico del semental Vasito, fallecido dos meses antes. Pero, para decepción del ganadero y de sus padres científicos, no pasó la prueba para la que fue concebido. Incapaz de demostrar su bravura, suspendió en la faena de muleta. Su muerte, pocos años después, continúa siendo un misterio.

Un amigo «para toda la vida»

Enric Mestres, responsable de laboratorio en Embryotools, centro pionero en el negocio de la clonación en España, con sede en Barcelona, ratifica esta realidad. «A nivel genético, no sería 100% idéntico, pero se acercaría. Pero la semejanza -insiste- siempre sería exclusivamente genética y en apariencia, ya que cualquier rasgo adquirido durante la vida del animal, así como el aprendizaje, no se traspasaría durante la generación del clon». Entonces, «¿para qué hacerlo?», se pregunta Macip. «Es un desperdicio de tiempo, dinero y recursos científicos. Aunque, por otra parte, prohibirlo tampoco tiene sentido. No se hace daño a nadie. Si estuviéramos hablando de seres humanos sería diferente, porque ahí entraría la cuestión de los derechos de las personas. Éticamente sería muy complejo», indica el científico.

100.000 euros es el precio estimado para clonar un caballo, una práctica presente en España

La clonación de mascotas «llena titulares», pero en el día a día «no es una práctica muy extendida», sostiene el experto de Embryotools. No obstante, se tiene constancia de que al menos 1.500 perros ya han sido replicados en todo el mundo. «Nosotros recibimos algunas peticiones de propietarios de animales de compañía en el momento de su fallecimiento, pero están ligadas generalmente al desconocimiento y al pensamiento erróneo de que un clon será una versión rejuvenecida del mismo animal, cuando en realidad se trataría sólo de una copia genética», señala.

Mestre dice no tener constancia de que en España funcionen empresas que ofrezcan la clonación de mascotas como servicio comercial, algo que ya es habitual en Estados Unidos, China o Corea del Sur. Pero existe una compañía radicada en Marbella, con más de 20 años de experiencia en el campo de la reproducciòn asistida, que, según figura en su página web, brinda a la clientela la posibilidad «de disfrutar de tu fiel amigo toda la vida». Porque Ovohorse & Ovoclone ofrece servicios especializados de preservación genética y clonación de perros y gatos, camellos y caballos, entre otros animales, «con todas las garantías» de que el nuevo ejemplar será «genéticamente sano e idéntico a uno existente».

Ampliar Los hijos clonados de Samantha, la perra de Barbra Streisand. R. C.

La clonación equina es, precisamente, la especialidad de Embryotools, clínica fundada en 2013 que fue pionera en la réplica de ratones hace más de una década. En la actualidad, explica su responsable de laboratorio, trabajan en la criopreservación de células (material genético) para su utilización posterior con una docena de animales. «Continuar con el proceso de clonación es más costoso. -advierte- Se requiere mucho material biológico, intentos y tiempo antes de conseguir los embriones suficientes como para acabar produciendo un clon con éxito», indica Enric Mestre, lo que justificaría el elevado coste de la operación que en el caso de los caballos supera los 100.000 euros.

El proceso global para generar varios embriones se puede prolongar durante meses, «ya que algunos se pueden no llegar a implantar cuando se transfieren a una yegua receptora». En las instalaciones de la compañía catalana se trabaja ahora con los fetos de dos animales, que previsiblemente serán transferidos a principios del próximo año. «El tiempo de gestación del equino es de once meses, por lo que los ejemplares nacerían a finales de 2024 o principios de 2025», precisa Mestre.

Científicos trabajan en proyectos piloto para intentar recuperar especies ya extinguidas, como los mamuts

Propietarios de caballos y deportistas de competición equina a quienes les interesa clonar al animal por motivos económicos, deportivos o sentimentales, dibujan el perfil de la clientela que contacta con Embryotools, en su mayoría española, aunque las peticiones también le llegan de fuera. No todas para clonar; se trata en la mayor parte de los casos de preservar el material genético del equino con vistas a poder llevar a cabo el procedimiento de réplica en el futuro.

¿Una vida corta?

Como Got, el toro de lidia clonado en España que murió sin pena ni gloria pocos años después de ser concebido, tampoco la oveja Dolly gozó de una vida larga. Una realidad que en su momento abrió el debate entre la comunidad científica. «Parece que murió por causas naturales, pero hubo mucha discusión al respecto. Para algunos expertos fue algo normal, pero otros vieron algún tipo de patología poco habitual en los animales no clonados», recuerda Salvador Macip. Y, advierte el catedrático de la UOC, hay una realidad incuestionable. «Un clon, al fin y al cabo, nace de una célula madura, una célula que ya ha sufrido una serie de daños, lo que que provoca que no se parta de cero y que aumenten los riesgos», expone. ¿Y qué pasa con las madres gestantes? «Se utilizan básicamente como incubadoras, no hay ningún tipo de consideración hacia ellas», admite.

1.500 perros ya han sido replicados en todo el mundo. Cada clon supone un desembolso medio de unos 40.000 euros.

Después de haber clonado ya «prácticamente todo», el futuro, vaticina el genetista, traerá con toda probabilidad «una mejora de las técnicas» y la posibilidad, al menos teórica, «de clonar humanos». Mientras, el procedimiento ya ha mostrado su validez para evitar la desaparición de variedades animales, como ha ocurrido con el muflón o el hurón de pies negros. Y no sólo eso porque, destaca Mestre, «ya existen proyectos piloto para intentar recuperar especies ya extinguidas, como los mamuts». ¿Volveremos a verlos?