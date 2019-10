La necesidad de ser escuchados Aunque ocultemos el sufrimiento en el envoltorio de la sociedad del bienestar, este es inherente a la existencia humana por lo que, si no lo aceptamos, luchará por ser atendido de diferentes formas: ansiedad, aislamiento, amargura, rencor e, incluso, violencia JOSÉ MARÍA PÉREZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS Miembro del equipo coordinador del centro Escucha de Badajoz Lunes, 14 octubre 2019, 00:59

Hace más de un mes, el día 2 de septiembre, se cumplieron cinco años de la primera 'escucha' que se realizó en nuestro centro de Badajoz. Efectivamente, en septiembre de 2014 nuestro Centro de Escucha abrió sus puertas y se produjo el primer encuentro entre una persona que estaba sufriendo a causa de una enfermedad, y que vino derivada del Centro de Escucha San Camilo de Tres Cantos, y uno de nuestros 'voluntarios escuchas'. Ya han pasado cinco años de aquello y conviene hacer un alto en el camino, volver la mirada hacia atrás, ver el trabajo desempeñado, y tomar conciencia, más aún si cabe, del servicio que estamos prestando a tantas personas que sufren por diversas causas y que han encontrado un alivio en nuestra cálida acogida; aceptación incondicional; comunicación empática; autenticidad; y valoración y consideración positivas; actitudes que tenemos interiorizadas y que vamos aplicando en cada uno de nuestros encuentros. Esta toma de conciencia nos servirá de estímulo para ver que sigue mereciendo la pena nuestro esfuerzo por seguir haciendo del Centro de Escucha ese refugio donde la persona que está sufriendo encuentre algo de esa paz interior que tanto anhela y, así, desde la generosidad y la gratuidad, contribuir en la construcción de ese reino con el que soñó Jesús de Nazaret, que pasó por este mundo «haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal».

Aunque pretendamos ocultar el sufrimiento debajo del envoltorio de la sociedad del bienestar, este es inherente a la existencia humana por lo que, si no lo aceptamos y colocamos en su lugar, luchará por ser atendido de diferentes formas: ansiedad, aislamiento, amargura, rencor e, incluso, violencia. Son síntomas de un malestar que en ocasiones no es expresado pero que, aun haciéndolo, no encuentra eco en ningún 'oído'; síntomas de una necesidad de ser escuchado, de sentirse acompañado en el dolor, que se ha convertido en una auténtica necesidad social.

Casi las tres cuartas partes de los usuarios de los servicios de salud consultan por problemas de índole personal y psicológica. Estas demandas no sólo sobrecargan el trabajo del personal sanitario sino que, debido a la estructura asistencial de estos servicios, suelen ser respondidas con poco tiempo y normalmente con soluciones farmacológicas que no satisfacen las necesidades del paciente de explorar las causas de su falta de salud física, mental, emocional, relacional o espiritual, iniciando un camino de afrontamiento sano a sus dificultades.

Una situación similar viven profesionales de instituciones educativas y sociales que, cada vez más, se encuentran con personas que les solicitan escucha y asesoramiento sobre situaciones vivenciales que sobrepasan su labor y superan sus posibilidades, porque ni están preparados para ello ni disponen de tiempo para hacerles frente.

Entre los individuos que presentan estas necesidades de acompañamiento podemos señalar a personas mayores que viven aisladas, parejas en crisis o en proceso de separación, personas víctimas de violencia doméstica y de género, personas que viven el duelo por la pérdida de un ser querido o la angustia por una enfermedad crónica, cuidadores de enfermos, o inmigrantes que se sienten aislados y desarraigados; diferentes necesidades que proporcionan un nexo común a quienes las experimentan: una vivencia de sufrimiento que se incrementa o perpetúa por carecer de habilidades de comunicación, o por no contar con alguien que les escuche.

La mayoría de estas necesidades no encuentran una atención suficiente en las instituciones públicas y el coste que supone en las entidades privadas no está al alcance de muchos. En este contexto, el Centro de Escucha San Camilo-Guadalupe de Badajoz, inspirado en el humanismo cristiano y consciente del valor absoluto que tiene la persona, pretende aportar a través del 'counselling' o relación de ayuda un complemento a la medicina y a la psicología, que consiste en acompañar a las personas que sufren desde una perspectiva humanista e integral para que afronten sus dificultades y para ayudarles a potenciar sus propios recursos y posibilidades.

Este tipo de acompañamiento utiliza la escucha como herramienta terapéutica. Escuchar es centrarse en la persona que sufre y no en su problema. Dejar a la persona hablar y que sea realmente escuchada le supone una disminución de su angustia, de ahí la expresión común de «desahogarse» ya que muchas veces, cuando sufrimos, tenemos esa sensación de ahogo. De esta forma se da espacio al escuchado para que se comunique con confianza y libertad, se explore, se comprenda y sea él mismo quien aborde su situación y quien tome la dirección de su vida, atravesando el sufrimiento y encajándolo sanamente en su biografía personal.

Nuestros voluntarios ejercen distintas profesiones, pero tienen en común haber recorrido un camino de crecimiento personal y haber adquirido formación y experiencia en 'counselling' y duelo. El equipo docente responsable de la formación y supervisión de los voluntarios está formado por dos psicólogos, uno de ellos máster universitario en counselling, y el otro terapeuta Gestalt, y por una enfermera, máster universitario en duelo.

La palabra inglesa 'counselling' viene a traducirse por relación de ayuda, que capacita al voluntario para crear un clima e iniciar un diálogo con el otro que le permita a este aclararse sobre su propia persona y sus problemas; liberarse; y encontrar recursos para solucionar sus conflictos; activando, siempre, su iniciativa y responsabilidad.