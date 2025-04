Se avecina una Navidad cara: Estos son los precios de los alimentos 'navideños'

Irene Toribio Martes, 5 de diciembre 2023, 14:58 Comenta Compartir

Como cada año, la Organización de Consumidores y Usuarios estudia la evolución de los precios de aquellos alimentos típicamente navideños para ver cuánto nos va a costar montar la mesa este año. «La primera toma de precios la realizamos un mes antes de la Navidad, y comprobamos que los máximos históricos que muchos productos alcanzaron el pasado año se mantienen: en líneas generales, no hay subidas respecto a 2022, pero volvemos a afrontar unas navidades carísimas», señalan desde la organización.

Para su estudio han seleccionado 16 productos muy típicos de las fechas navideñas, y otros que también podrían ser unos buenos sustitutos. Cordero lechal para asar por cuartos, redondo de ternera, pularda, pavo, jamón ibérico de cebo al corte (50%), lombarda, piña, granada, besugo, lubina de acuicultura, merluza al corte, angulas, langostinos cocidos no congelados (calibre 40/60), percebes gallegos, almejas babosas y ostras (docena). Han comparado los precios establecidos en los principales establecimientos de implantación nacional: Carrefour, Mercadona y El Corte Inglés en 10 ciudades seleccionadas y los principales mercados de dichas.

La cesta navideña, un 44,4% más cara en 8 años

Comparando el nivel de precios de una primera toma en noviembre con el de otros años, se comprueba que no hay una subida clara respecto a los precios de la pasada Navidad, cuando se marcó un máximo histórico. Sin embargo, «el que no haya subidas evidentes respecto al pasado año no quiere decir que haya buenos precios... sino que difícilmente pueden superarse los niveles tan elevados de la Navidad del año 2022».

Siete de los 16 productos que conforman esta clásica cesta navideña son ahora más caros que en la primera toma de 2022, las almejas son ahora un 23%, el besugo cuesta un 11% más, y hay subidas algo menores en la lombarda, el redondo de ternera o el pavo... la piña o los percebes están casi igual. Las bajadas de precio más significativas son las de la lubina y la merluza (tienen un precio un 13% inferior al de 2022) y los langostinos (cuestan un 12% menos).

«Comparando los precios recogidos en esta primera toma a lo largo de los años, vemos que no hay diferencia entre 2022 y 2023, pero respecto a 2015 registramos una subida media de más del 44%», señalan desde OCU.