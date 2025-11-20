HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La NASA muestra por fin las primeras imágenes del cometa 3I/ATLAS en directo

La NASA ha ofrecido una emisión en directo con las últimas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS

Irene Toribio

Irene Toribio

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:26

El 1 de julio, el telescopio ATLAS de la NASA reportó las primeras observaciones de un cometa proveniente del espacio interestelar. Se trataba del cometa 3I/ATLAS, que llegó desde la constelación de Sagitario. Desde entonces, el cometa ha generado meses de expectación hasta saber cuándo se acercará a la tierra y se hará visible.

El tamaño y las propiedades físicas del cometa interestelar 3I/ATLAS están siendo investigados por astrónomos de todo el mundo, y no ha sido hasta ahora cuando la NASA ha compartido las primeras imágenes oficiales del cometa en pleno directo.

El cometa 3I/ATLAS en directo

Este miércoles 19 de noviembre, la NASA ofrecía desde el Centro Goddard una presentación en directo para mostrar por fin las imágenes inéditas de 3I/ATLAS obtenidas por distintas misiones.

La NASA ha revelado la mejor imagen que se ha podido obtener de 3I/ATLAS. Una imagen del cometa capturada desde la órbita de Marte con la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA el 2 de octubre de 2025.

Aunque no se aprecia una cola clara en sentido opuesto al sol, afirman estar seguros de que se trata de un cometa de origen natural. «Hemos hecho un esfuerzo para no solo presentar la información si no para que todo el mundo pueda usarla y analizarla también», han declarado en la retransmisión en directo.

Cuándo podrá verse

Tras meses de atención mediática, sabemos que se acercará a la tierra hasta unos 270 millones de km el día 19 de diciembre de este 2025. Eso sí, no será visible a simple vista aunque podrá apreciarse mediante el uso de un telescopio.

El cometa 3I/ATLAS no es una amenaza para la Tierra

El cometa no representa ninguna amenaza para la Tierra, tal y como apuntan los expertos de la NASA. «Permanecerá a una distancia de al menos 1,6 unidades astronómicas (unos 240 millones de kilómetros). Actualmente se encuentra a unas 4,5 UA (unos 670 millones de kilómetros) del Sol», explican.

